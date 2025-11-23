България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) гласува доверие на България да организира Европейски първенства при подрастващите през следващите две години. Това стана ясно след заседанието на Борда на ФИБА Европа, което се проведе в Букурещ, съобщават от Българската федерация по баскетбол.

Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство за жени до 20 години в Дивизия Б през 2026-а. Турнирът ще бъде от 4 до 12 юли.

Освен това, в Самоков през 2027-а ще има още един Еврошампионат - този за момичета до 16 години. Надпреварата ще се състои в периода от 13 до 21 август.

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков също присъства на заседанието на Борда на ФИБА Европа.