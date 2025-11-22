Популярни
  2. Бойни спортове
  Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

  • 22 ное 2025 | 23:10
Националите ни по бокс научиха пътя, който трябва да изминат, за да стигнат до върха на Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща.

Седем български боксьори ще се качат на ринга в унгарската столица, където от утре до 30 ноември ще изгреят новите звезди на Стария континент. Водени от Жоел Арате и Валентин Поптолев те ще опитат да извлекат максимума и да направят така, че България да се гордее с представянето им. Конкуренцията ще бъде изключително сериозна, а заявки са подали над 350 боксьори от 35 държави.

Най-големи надежди се възлагат на трикратния европейски шампион в тази възраст и носител на общо 7 златни медала от Европейски първенства – Радослав Росенов, бронзов медалист от последното Световно първенство за мъже в Ливърпул.

Към финал гледа и петият от шампионата на планетата – Уилиам Чолов. В отбора са още талантливи боксьори и медалисти за младежи и юноши като Викторио Илиев, Семион Болдирев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов и Кирил Георгиев.

Първите съперници на националите ни в Будапеща

Радослав Росенов (60 кг) – Крушито Ковач (Унгария)

Викторио Илиев (65 кг) – Алхазур Магамадов (Норвегия)

Румен Руменов (70 кг) – Лука Никабадзе (Грузия)

Стелиан Страхилов (75 кг) – Тадж О`Донъл (Ирландия)

Уилиам Чолов (80 кг) – Михаил Цамалидис (Гърция)

Семион Болдирев (85 кг) – Игор Рондош (Полша)

Кирил Георгиев (+92 кг) – Микс Берзинс (Латвия)

