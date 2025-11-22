Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с трета победа в Гърция

Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с трета победа в Гърция

  • 22 ное 2025 | 20:20
  • 242
  • 0
Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с трета победа в Гърция

Българските волейболисти Николай Колев, Николай Къртев и техният ПАОК (Солун) записаха трета победа в шампионата на Гърция.

ПАОК победи Каламата с 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) в мач от 5-ия кръг.

Николай Колев реализира 11 точки (1 ас, 3 блока, 88% ефективност в атака - +9).

Николай Къртев добави 7 точки (3 блока, 44% ефективност в атака - +2).

Най-резултатен за ПАОК стана кубинецът Фернандо Ернанадес с 22 точки (3 ас, 1 блока, 62% ефективност в атака - +15)

Агелос Марку бе най-резултатен за Каламата с 20 точки, като заби и 5 поредни аса в мача.

Бившият унгарски волейболист на Локомотив Авиа (Пловдив) Кристоф Хорват добави 11 точки.

