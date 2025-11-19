Играч на Борусия Дортмунд изгоря с почти половин милион евро заради притежание на оръжие

Нападателят на Борусия Дортмунд Карим Адейеми е глобен с 450 000 евро за незаконно притежание на оръжие, съобщава Bild. 23-годишният играч е разполагал с месингов бокс и електрошоков пистолет, и двете от които са забранени съгласно германското законодателство. Адвокатът на Адейеми твърди, че предметите са получени чрез „Мистериозна кутия“, поръчана в TikTok.

“Със сигурност сте видяли заглавията за мен в последните дни. Не ми е лесно да говоря за това. В началото на 2024 година без да се замисля какво правя, поръчах онлайн така наречената мистериозна кутия. Тя съдържаше и предмети, които са забранени съгласно немското законодателство за оръжията. Доста месеци по-късно пакетът бе доставен и по случайност се озова неотворен в полицейско управление. Това бе огромна грешка. Такава, за която дълбоко съжалявам, която ми струва скъпо и се разкайвам дълбоко. Знам, че съм в полезрението на обществеността и трябва да давам пример за подражание. Не се справих с тази задача и за това ме боли повече, че постъпих така безразсъдно. Взех си поуката и обещавам, че ще избягвам подобни грешки в бъдеще. Благодаря на всички, които ми вярват и ме подкрепят”, заяви самият футболист след решението на съда. Преди днешната тренировка на “жълто-черните” Адейеми проведе разговор с шефовете на клуба Себасиан Кел и Ларс Рикен.



Адейеми е изиграл 14 мача за Борусия Дортмунд във всички състезания този сезон, като е отбелязал 3 гола и е дал 3 асистенции.

