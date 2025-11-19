Ватцке се разкая: Раздялата с Тухел беше грешка

Изпълнителният директор на футболния Борусия Дортмунд - Ханс-Йоахим Ватцке, смята, че уволнението на Томас Тухел през 2017 година е било грешка, съобщава вестник „Билд“. Отношенията между Ватцке и Тухел бяха обтегнати в края на сезон 2016/2017, и приключиха с освобождаването на тогавашния старши треньор на клуба. В интервю пред германския вестник, Ватцке заяви, че днес това му се струва като грешно решение.

На 11 април 2017 автобусът на Борусия Дортмунд беше обект на терористична атака по пътя към мача срещу Монако в Шампионската лига. Това доведе до неговото отлагане за следващия ден със съгласието на Ватцке. Тогава Тухел изрази недоволството си, че отборът му трябва да играе в деня след подобна трагедия. Последваха сериозни неразбирателства между него и изпълнителния директор, а в крайна сметка случаят завърши с уволнението на треньора през май 2017-а.

Напускащ шеф на Борусия (Дортмунд) посочи какво го е наранило

„Гледайки назад, нямаше нужда да се стига до това. Днес не бих действал така и не бих уволнил Томас Тухел. Но тогава отношенията между нас се бяха развалили след тази ужасна случка и нямаше как да ги поправим. Не искам да влизам в детайли, но всеки играч имаше право да пропусне мача на следващия ден без никакви последици“, каза Ватцке. „С него се срещнахме веднага след края на сезона, за да изясним какво ще се случи. Тогава никой не се опита да направи компромис. Нямаше истински диалог. След 20 минути беше ясно, че няма как да продължим заедно“, добави той.

Двамата днес са поправили взаимоотношенията помежду си, а в интервюто Вацке каза: „Днес отново съм в добри отношения с Томас. Говорим си. Трябва да кажа, че той е невероятен треньор.“ След напускането на „жълто-черните“ Тухел беше начело на Пари Сен Жермен, Челси и Байерн Мюнхен, а от тази година е селекционер на националния отбор на Англия. С „Трите лъва“ той стигна Мондиал 2026 с шест победи от шест двубоя без тимът му да допусне нито един гол. Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд обяви, че ще се оттегли от поста в края на месеца след 20 години на позицията, но очаква да бъде избран за президент на клуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages