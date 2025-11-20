Крило на Борусия води преговори с Борусия

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Карим Адейеми е във връзка с други клубове, според Bild.

Според източник, играчът ще напусне Дортмунд в края на сезона, като евентуално ще се премести във Висшата лига или Серия А. Адейеми наскоро е бил представляван от Хорхе Мендеш, който е в пряк контакт с Манчестър Юнайтед и Интер Милано относно трансфер.

Този сезон 23-годишният нападател е изиграл 14 мача във всички състезания, като е отбелязал три гола и е дал три асистенции. Реномираният онлайн портал Transfermarkt оценява пазарната стойност на Адейеми на 60 милиона евро.

