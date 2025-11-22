Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист отнесе Берое в Самоков

Рилски спортист отнесе Берое в Самоков

  • 22 ное 2025 | 19:29
  • 267
  • 0
Рилски спортист отнесе Берое в Самоков

Рилски спортист се наложи над Берое с 85:57 (23:23, 21:11, 22:11, 19:12) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в двубой от втория кръг в първенството на България по баскетбол за жени. Така тимът от Самоков вече е с актив от победа и загуба, докато за старозагорки срещата бе първа за новия сезон 2025/2026.

След равностойната първа четвърт, домакините успяха да вземат аванс от 10 точки на почивката, повеждайки с 44:34.

Баскетболистките на Рилски спортист имаха превъзходство и в третия период и преди последните 10 минути преднината им бе 66:45.

Виолета Григорова се отличи с 16 точки и 9 борби за победата на домакините, а Джозе Ан Джонсън допринесе за успеха с „дабъл-дабъл“ от 14 точки и 10 борби.

За гостите от Стара Загора най-резултатна беше Валерия Алексиева, която завърши с 12 точки, 4 борби и 5 асистенции.

В следващия, трети кръг от шампионата Берое ще посрещне първенеца Монтана 2003 на 29 ноември, а в четвъртия кръг Рилски спортист ще бъде домакин на същия съперник на 6 декември.

Преди това, на 26 ноември, Рилски спортист ще гостува на хърватския Студио Загреб в двубой от Адриатическата лига.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

