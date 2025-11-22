Волейболистките на ЦСКА с чиста победа срещу Драгоман

Волейболистките на ЦСКА записаха пета победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига. Момичетата на Юлия Иванова биха чисто като гости Драгоман с 3:0 (25:14, 25:22, 27:25) в среща от 6-ия кръг на шампионата.

Така "червените" са втори във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 15 точки, но преди оставащите мачове от кръга. Драгоман пък е на 5-о място с 4 победи, 2 загуби и 12 точки.

В следващия 7-и кръг ЦСКА е домакин на шампиона Марица (Пловдив), докато Драгоман ще гостува на ЦПВК. Двубоите са съответно в неделя (30 ноември) от 14,00 часа и в събота (29 ноември) от 16,00 часа.

ЦСКА изигра убедителен мач, в който доминира и напълно заслужено си тръгна с чиста победа. Единствените колебания, които "армейките" показаха, бяха в третата част. Там ЦСКА обаче показа и характер, както и повече опит, за да вземе своето след 27:25 за крайното 3:0.

Снимки: Startphoto