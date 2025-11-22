Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Драматичен край на ЦСКА - Ботев (Пд), Годой вкара в добавеното време и вгорчи дебюта на Херо - на живо с отзивите след 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на ЦСКА с чиста победа срещу Драгоман

Волейболистките на ЦСКА с чиста победа срещу Драгоман

  • 22 ное 2025 | 19:05
  • 357
  • 0

Волейболистките на ЦСКА записаха пета победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига. Момичетата на Юлия Иванова биха чисто като гости Драгоман с 3:0 (25:14, 25:22, 27:25) в среща от 6-ия кръг на шампионата.

Така "червените" са втори във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 15 точки, но преди оставащите мачове от кръга. Драгоман пък е на 5-о място с 4 победи, 2 загуби и 12 точки.

В следващия 7-и кръг ЦСКА е домакин на шампиона Марица (Пловдив), докато Драгоман ще гостува на ЦПВК. Двубоите са съответно в неделя (30 ноември) от 14,00 часа и в събота (29 ноември) от 16,00 часа.

ЦСКА изигра убедителен мач, в който доминира и напълно заслужено си тръгна с чиста победа. Единствените колебания, които "армейките" показаха, бяха в третата част. Там ЦСКА обаче показа и характер, както и повече опит, за да вземе своето след 27:25 за крайното 3:0.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

  • 22 ное 2025 | 15:12
  • 766
  • 0
Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

  • 22 ное 2025 | 15:03
  • 520
  • 0
Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

  • 22 ное 2025 | 14:47
  • 661
  • 0
Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

  • 22 ное 2025 | 14:43
  • 647
  • 0
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

  • 22 ное 2025 | 14:06
  • 556
  • 0
Левски - ЦПВК днес по БНТ 3

Левски - ЦПВК днес по БНТ 3

  • 22 ное 2025 | 14:02
  • 653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 80289
  • 375
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 15920
  • 9
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 2366
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33769
  • 69
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 17209
  • 51
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 15620
  • 132