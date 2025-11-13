Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Парма
  3. Тежък удар за Парма в борбата за оцеляване, титулярният вратар е със сериозна контузия

Тежък удар за Парма в борбата за оцеляване, титулярният вратар е със сериозна контузия

  • 13 ное 2025 | 16:34
  • 411
  • 0

Отборът на Парма понесе тежък удар, след като официално обяви, че титулярният страж Зион Сузуки е претърпял операция на фрактура на ръката в Токио и ще бъде извън терените доста време. Според информациите в Италия вратарят ще бъде в лазарета между 3 и 4 месеца.

Японският национал получи контузията по време на последния мач от Серия А срещу Милан, който завърши 2:2 на стадион „Тардини“ през уикенда. Въпреки че успя да доиграе мача, след последния съдийски сигнал Сузуки е започнал да усеща силата на болката. Той е бил в близката болница за рентгенова снимка, която показа фрактура на ладиевидната кост и третия пръст на лявата ръка, като това е наложило оперативна намеса.

"Днес футболистът Зион Сузуки претърпя операция в Института за интегрирана спортна медицина към Медицинския факултет на университета Кейо в Токио, в присъствието на д-р Джулио Паста, медицински директор на Парма. Хирургичното стабилизиране на лопатката и третия пръст на лявата му ръка беше пълен успех. Сега играчът ще започне първата фаза от рехабилитацията си в Япония, в постоянен контакт с медицинския екип на клуба", написаха от Парма в съобщението си.

Това е сериозен удар за наставника на "дуковете" Карлос Куеста и клуба, който се намира в серия от 6 поредни мача без победа и е непосредствено над зоната на изпадащите в Серия А. Японският национал Сузуки е твърд титуляр за Парма, като записа 13 мача във всички турнири от началото на сезона, в които допусна 16 гола и запази 4 сухи мрежи. С изявите си той си докара интерес и от страна на клубове като Манчестър Юнайтед, Челси и Милан.

Снимки: Imago

