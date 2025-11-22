Яго Аспас зарадва Селта преди гостуването на Лудогорец

Отборът на Селта сломи Алавес с 1:0 като гост в мач от 13-тия кръг на Ла Лига. Капитанът Яго Аспас реализира единствения гол в 55-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на вратаря срещу него.

Така тимът от Галисия ще бъде в настроение при предстоящата си визита на Лудогорец в мач от Лига Европа, който е в четвъртък (27 ноември).

Селта беше записал пет поредни победи във всички турнири, преди в последния си двубой преди паузата да загуби с 2:4 от Барселона на свой терен.

С тези три точки сега Селта задмина Алавес в класирането, като преди останалите срещи от кръга е само на две точки от шестата позиция.