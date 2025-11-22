Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Яго Аспас зарадва Селта преди гостуването на Лудогорец

Яго Аспас зарадва Селта преди гостуването на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:03
  • 402
  • 0
Яго Аспас зарадва Селта преди гостуването на Лудогорец

Отборът на Селта сломи Алавес с 1:0 като гост в мач от 13-тия кръг на Ла Лига. Капитанът Яго Аспас реализира единствения гол в 55-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на вратаря срещу него.

Така тимът от Галисия ще бъде в настроение при предстоящата си визита на Лудогорец в мач от Лига Европа, който е в четвъртък (27 ноември).

Селта беше записал пет поредни победи във всички турнири, преди в последния си двубой преди паузата да загуби с 2:4 от Барселона на свой терен.

С тези три точки сега Селта задмина Алавес в класирането, като преди останалите срещи от кръга е само на две точки от шестата позиция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

  • 22 ное 2025 | 14:52
  • 3640
  • 3
Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

  • 22 ное 2025 | 14:50
  • 962
  • 0
Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

  • 22 ное 2025 | 14:41
  • 2420
  • 0
Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

  • 22 ное 2025 | 16:29
  • 6316
  • 2
Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

  • 22 ное 2025 | 13:37
  • 1896
  • 3
Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 1011
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

  • 22 ное 2025 | 18:05
  • 36771
  • 206
Лудогорец представя новия старши треньор

Лудогорец представя новия старши треньор

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 3146
  • 4
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 27584
  • 65
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 37397
  • 222
Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

  • 22 ное 2025 | 17:00
  • 5424
  • 21
Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

  • 22 ное 2025 | 17:15
  • 4662
  • 4