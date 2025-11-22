Матей Казийски и Цветан Соклов забиха общо 41 точки, но Халкбанк допусна първа загуба

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соклов забиха общо 41 точки, но техният Халкбанк (Анкара), който е воден Радостин Стойчев, допусна първа загуба в турската Ефелер Лига.

Халкабанк, който в този мач игра без основния си 44-годишен разпределител Улаш Къяк, поведе с 2:1 гейма, но в крайна сметка отстъпи у дома на гостуващия Газиентеп с 2:3 (25:20, 21:25, 25:22, 17:25, 11:15) в мач от 5-ия кръг, който се игра пред 250 зрители в зала “Зираат Банккарт”.

Матей Казийски заби 23 точки (2 аса, 64% ефективност в атака, 24% перфектно и 64% позитивно посрещане - +19).

Цветан Соколов добави още 18 точки (1 блок, 49% ефективност в атака - +9).

Йоанди Леал се отличи с 21 точки (2 аса, 2 блока, 53% ефективност в атака, 16% перфектно и 41% позитивно посрещане - +18).

Ян Бьоме бе най-резултатен за Газиентеп с 27 точки (1 ас, 4 блока).

Хамди Еркан добави 22 точки (1 ас, 1 блок).

Назар Хетман се отличи с 19 точки (3 аса, 1 блок).