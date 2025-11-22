Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

Ева Каменска прави своя трети сезон в женския ни волейболен тим. Тя е от младата генерация, която школата на ЦСКА успява да интегрира на професионалната сцена, като вече записа сребърен и бронзов медал в Демакс Лига с екипа на „червените“. Централната блокировачка имаше силни моменти за победата над ЦПВК в неделя и изрази увереност, че тепърва тя и съотборничките й ще надграждат представянето си.

„Смятам, че показахме доста стабилна игра, бяхме концентрирани и изпълнихме треньорските указания, което е най-важното. За нас бе много ключов мач, защото трябваше да покажем друго лице, особено на фона и на загубата от Левски в предишния кръг. Доволна съм, защото успяхме да го направим. Беше ни трудно след поражението от вечния съперник, но си извадихме нужните поуки и работихме усилено върху това да поправим грешките си. Надявам се, че в следващия си мач с Левски ще покажем по-добро лице и ще си вземем реванш“, сподели за cskavolley.com Каменска.

19-годишната ни състезателка е доволна от цялостното представяне на „армейките“ от началото на сезона. „Основната ни цел е да играем два финала тази година. Всичко е възможно, това е женски волейбол и нищо не може да се счита за сигурно. На първо време обаче се надявам да си вземем реванш от Левски. Защо да не победим и Марица?! Още е рано да се каже докъде ще стигнем, но работим усилено. Аз имам моите силни и слаби моменти, като всеки. Но работя усилено, за да се подобрявам и се надявам това да проличи в следващите срещи“, каза още Каменска.

Относно визитата на Драгоман на 22 ноември, тя заяви: „Това е силен противник. Не подценяваме никого, но се надявам да покажем силна игра и да се поздравим с победа“.