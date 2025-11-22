Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Преди дебюта на Херо за Ботев (Пд): Ще спре ли устрема на Янев или ЦСКА ще продължи с победите - efbet Лига live с мнението на Георги Илиев - Майкъла
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

  • 22 ное 2025 | 15:12
  • 538
  • 0
Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

Ева Каменска прави своя трети сезон в женския ни волейболен тим. Тя е от младата генерация, която школата на ЦСКА успява да интегрира на професионалната сцена, като вече записа сребърен и бронзов медал в Демакс Лига с екипа на „червените“. Централната блокировачка имаше силни моменти за победата над ЦПВК в неделя и изрази увереност, че тепърва тя и съотборничките й ще надграждат представянето си.

„Смятам, че показахме доста стабилна игра, бяхме концентрирани и изпълнихме треньорските указания, което е най-важното. За нас бе много ключов мач, защото трябваше да покажем друго лице, особено на фона и на загубата от Левски в предишния кръг. Доволна съм, защото успяхме да го направим. Беше ни трудно след поражението от вечния съперник, но си извадихме нужните поуки и работихме усилено върху това да поправим грешките си. Надявам се, че в следващия си мач с Левски ще покажем по-добро лице и ще си вземем реванш“, сподели за cskavolley.com Каменска.

19-годишната ни състезателка е доволна от цялостното представяне на „армейките“ от началото на сезона. „Основната ни цел е да играем два финала тази година. Всичко е възможно, това е женски волейбол и нищо не може да се счита за сигурно. На първо време обаче се надявам да си вземем реванш от Левски. Защо да не победим и Марица?! Още е рано да се каже докъде ще стигнем, но работим усилено. Аз имам моите силни и слаби моменти, като всеки. Но работя усилено, за да се подобрявам и се надявам това да проличи в следващите срещи“, каза още Каменска.

Относно визитата на Драгоман на 22 ноември, тя заяви: „Това е силен противник. Не подценяваме никого, но се надявам да покажем силна игра и да се поздравим с победа“.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

  • 22 ное 2025 | 15:03
  • 388
  • 0
Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

  • 22 ное 2025 | 14:47
  • 478
  • 0
Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

  • 22 ное 2025 | 14:43
  • 465
  • 0
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

  • 22 ное 2025 | 14:06
  • 421
  • 0
Левски - ЦПВК днес по БНТ 3

Левски - ЦПВК днес по БНТ 3

  • 22 ное 2025 | 14:02
  • 494
  • 0
Кая Николова: Участието в Шампионската лига ни прави още по-мотивирани

Кая Николова: Участието в Шампионската лига ни прави още по-мотивирани

  • 22 ное 2025 | 11:29
  • 431
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 16957
  • 54
11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

  • 22 ное 2025 | 15:54
  • 6925
  • 9
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 14078
  • 9
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 30743
  • 211
Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

  • 22 ное 2025 | 16:02
  • 1004
  • 2
Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

  • 22 ное 2025 | 16:05
  • 1076
  • 1