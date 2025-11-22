Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

Българската волейболистка Виктория Димитрова, която е състезателката на университета Binghamton, бе удостоена с индивидуална награда след края на редовния сезон в колежанското първенство NCAA. Израслата в школата на ЦСКА девическа националка, която е второкурсничка в Binghamton, бе избрана в Идеалния отбор на конференция America East.

Димитрова печели това признание за първи път в кариерата си. Срещу съперници от конференцията, играещата на поста посрещач състезателка, е втора по реализирани точки на гейм (3.63) и по общ брой точки (164).

Това е трето отличие за нея досега, като преди началото на сезона бе избрана в отбора на конференцията America East Preseason All-Conference през август. След това спечели и отличие за Играч на седмицата.

Отборът на Binghamton ще участва този уикенд на финалния турнир на конференция America East, победителят от който ще се класира за националните финали на САЩ.