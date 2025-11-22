Популярни
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

  • 22 ное 2025 | 14:06
  • 285
  • 0
Женският волейболен отбор на Миньор (Перник) се завърна в елита на волейбола след 28-годишна пауза. До момента перничанки нямат победа на сметката си, като имат пет загуби от пет мача.

Това им отрежда 9-та предпоследна позиция във временното класиране. В следващия си двубой от шестия кръг Миньор посреща тима на Славия 2017 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

"Белите" се намират на незавидното осмо място с едва една победа на сметката си от пет мача. Гледайте мача Миньор (Перник) - Славия тази неделя от 13:25 ч. на живо по БНТ 3!

