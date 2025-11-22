Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира казуса с президента на Ла Лига Хавиер Тебас, срещу когото Административният спортен съд (TAD) откри дисциплинарно производство. Той е обвинен в разпространение на поверителна информация, свързана именно с Барса. Независимо от това шефът на каталунците се застъпи за него.

“В този момент евентуалното му отстраняване не е добра новина. Нашите проблеми бяха разрешени и отношенията ни стават все по-добри“, заяви Лапорта “Радио Каталуния”.

Въпросното производство е образувано по жалба на Мигел Галан, президент на Асоциацията за прозрачност в спорта. Той го е завел заради разпространение на поверителна информация, по-конкретно свързана с продажбата на процент от ВИП ложите на “Спотифай Камп Ноу”.

Лапорта говори в специален за привържениците на Барселона ден – този на завръщането у дома. Той направи това в предаването El Suplement. „Имам усещането, че това е исторически ден, въпреки че в края на годината ще получим лиценз 1C (тогава капацитетът на стадиона ще надхвърли 60 000 зрители). Третият етаж на трибуните ще бъде изграден около 2026 г.“.

Лапорта продължи да не разкрива кой ще изпълни почетния начален удар в първия ден от новия живот на “Камп Ноу”: „Няма да съм аз. Ще го направи представителна личност от социалната маса на феновете на Барселона. Човек с голяма символична стойност. Това ще бъде символичен начален удар, изпълнен от ветеран-член на клуба.“.

