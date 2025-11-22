Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

  • 22 ное 2025 | 13:37
  • 847
  • 0
Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира казуса с президента на Ла Лига Хавиер Тебас, срещу когото Административният спортен съд (TAD) откри дисциплинарно производство. Той е обвинен в разпространение на поверителна информация, свързана именно с Барса. Независимо от това шефът на каталунците се застъпи за него.

“В този момент евентуалното му отстраняване не е добра новина. Нашите проблеми бяха разрешени и отношенията ни стават все по-добри“, заяви Лапорта “Радио Каталуния”.

Въпросното производство е образувано по жалба на Мигел Галан, президент на Асоциацията за прозрачност в спорта. Той го е завел заради разпространение на поверителна информация, по-конкретно свързана с продажбата на процент от ВИП ложите на “Спотифай Камп Ноу”.

Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал
Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал

Лапорта говори в специален за привържениците на Барселона ден – този на завръщането у дома. Той направи това в предаването El Suplement. „Имам усещането, че това е исторически ден, въпреки че в края на годината ще получим лиценз 1C (тогава капацитетът на стадиона ще надхвърли 60 000 зрители). Третият етаж на трибуните ще бъде изграден около 2026 г.“.

Лапорта продължи да не разкрива кой ще изпълни почетния начален удар в първия ден от новия живот на “Камп Ноу”: „Няма да съм аз. Ще го направи представителна личност от социалната маса на феновете на Барселона. Човек с голяма символична стойност. Това ще бъде символичен начален удар, изпълнен от ветеран-член на клуба.“.

Заведоха дело срещу Тебас, който рискува да загуби поста си
Заведоха дело срещу Тебас, който рискува да загуби поста си
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал

Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал

  • 22 ное 2025 | 09:12
  • 2783
  • 4
Исторически ден за Барселона - "Камп Ноу" отново оживява

Исторически ден за Барселона - "Камп Ноу" отново оживява

  • 22 ное 2025 | 08:23
  • 7319
  • 3
Челси е фаворит срещу закъсалия Бърнли

Челси е фаворит срещу закъсалия Бърнли

  • 22 ное 2025 | 07:00
  • 1300
  • 1
Ливърпул има да си връща на Нотингам

Ливърпул има да си връща на Нотингам

  • 22 ное 2025 | 06:45
  • 2006
  • 1
Тежко изпитание за Ман Сити на "Сейнт Джемсис Парк"

Тежко изпитание за Ман Сити на "Сейнт Джемсис Парк"

  • 22 ное 2025 | 06:30
  • 1359
  • 0
Барселона с шанс да постави под напрежение Реал Мадрид

Барселона с шанс да постави под напрежение Реал Мадрид

  • 22 ное 2025 | 06:15
  • 1447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

  • 22 ное 2025 | 15:02
  • 7274
  • 9
Втора лига на живо: Дунав поведе на Миньоро, Янтра води в Петрич

Втора лига на живо: Дунав поведе на Миньоро, Янтра води в Петрич

  • 22 ное 2025 | 14:45
  • 4148
  • 2
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 21427
  • 175
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 17734
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 10965
  • 68
Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

  • 22 ное 2025 | 13:44
  • 1253
  • 1