Може ли Антъни Ярд да изненада "изсъхналия" Бенавидес

Дейвид Бенавидес твърди, че „свалянето на килограми е било лесно“ за него, след като е стигнал до 80 кг за двубоя си срещу Антъни Ярд тази вечер в Рияд. „Мексиканското чудовище“ Бенавидес (30-0, 24 КО) обаче изглеждаше изтощен през цялата седмица, което показва, че достигането до тази категория е било всичко друго, но не и „лесно“ за него. Ярд пък изглежда в отлична форма, пише в коментарен материал сайтът "BoxingNews24".

David Benavidez and Anthony Yarde stare each other down after tipping the scales in Riyadh.#BenavidezYarde pic.twitter.com/MaUQDOMtMu — Boxing News (@BoxingNewsED) November 21, 2025

За протокола – Бенавидес претегли 79.06 кг в петък за защитата на световната си титла на WBC в полутежка категория срещу Ярд (27-3, 24 КО) в залата ANB Arena в Рияд, Саудитска Арабия. Ярд се претегли на 78.87 кг и изглеждаше стегнат и добре подготвен, без никакви признаци на изтощение. Още на кантара се виждаше, че е готов да се качи на ринга.

Бенавидес твърди, че свалянето на теглото е било толкова лесно, че вярва, че тази вечер ще има „допълнителна енергия“. Това предстои да се види, тъй като не изглеждаше като боец в оптимална форма след подобно сваляне на килограми. Авторът на анализа в "BoxingNews24" Крис Уилямс усеща възможна изненада.

„Отивам за победата и искам да я постигна по експлозивен и вълнуващ начин. Това ще бъде исторически момент, защото става дума за него“, заяви Антъни Ярд пред DAZN Boxing относно двубоя си тази вечер срещу Дейвид Бенавидес.

⚖️ #TheRingIV weigh-in results:



- David Benavidez: 174.3lbs

- Anthony Yarde: 173.9lbs



- Brian Norman Jr: 146.12lbs

- Devin Haney: 146.6lbs



- Bam Rodriguez: 114.6lbs

- Fernando Martinez: 113.12lbs



- Abdullah Mason: 134lbs

- Sam Noakes: 134.9lbs



🏟️ Ceremonial weigh-ins tonight pic.twitter.com/qPIYWCuTcH — BOXRAW (@BOXRAW) November 21, 2025

Ярд изглеждаше в по-добра форма, отколкото при двата си предишни опита да спечели световна титла – срещу Артур Бетербиев и Сергей Ковальов. Тази вечер той може би най-накрая има късмета на своя страна.

„Има много талант в тази гала, но аз ще открадна шоуто, защото ще направя най-добрия мач на вечерта“, каза Бенавидес. „Дейвид Бенавидес ще направи най-силното представяне тази вечер и ще си тръгна оттам с двете си титли все още на рамото.“

За Бенавидес обаче ще е много трудно да засенчи боксьорите от подгряващите мачове. В картата има отлични бойци, достатъчно добри дори за основна среща. В двата си мача след преминаването в категория до 80 кг през 2024 г. той не впечатли особено срещу Дейвид Морел и Олександър Гвоздик. В края на тези срещи той се изтощи, не показа сила и дори бе разклатен. Ако се представи така и тази вечер, няма да „открадне шоуто“ от никого.

POV: You're on stage for David Benavidez and Anthony Yarde's staredown 👀 #TheRingIV | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB | @RiyadhSeason | Nov 22nd in Riyadh 🥊 pic.twitter.com/9K4OQqwgoW — Ring Magazine (@ringmagazine) November 21, 2025

„Нямаше никаква специална стратегия зад това. Свалянето на килограми беше лесно. Чувствам се добре. Запазих много енергия. Реално не трябваше да правя много, за да стигна 175 паунда. Така че се чувствам добре и мога да използвам допълнителната енергия в битката“, каза Бенавидес.

Ако Бенавидес загуби или изглежда зле дори при победа, трябва да обмисли преминаване в полутежката категория (90.7 кг), за да му е по-лесно да влиза в килограми. През цялата седмица изглеждаше като зомби, а в тази категория, пълна с нокаутьори, той не може да си позволи това, обобщават от "BoxingNews24".

Снимки: Gettyimages