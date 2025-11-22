Франсиско Верон с важна крачка към претендентите

Франсиско Верон направи важна крачка към място сред претендентите в категория „младша средна“, като надви опитния Ройман Вия в петък вечерта в залата War Memorial Auditorium.

И тримата съдии отсъдиха 100-89 в полза на Верон, родом от Буенос Айрес, който подобри баланса си до 16-1-1 (10 КО). Вия, 27-4 (25 КО), от Богота, допусна третата си загуба в последните четири мача, като другите две бяха с нокаут срещу Джарон Енис и Рикардо Салас.

🏆 #AndStill — Francisco Veron delivered tonight.



He showed up sharp, hit his flow state early, and never let off the gas. What a performance from start to finish. 🔥👊 pic.twitter.com/UVTlbo5VFt — ProBox TV (@ProBox_TV) November 22, 2025

„Всеки в категорията трябва да е подготвен, защото аз идвам. Идвам за тях“, каза Верон, който е №14 в ранглистата на WBC.

Десетрундовият мач бе основно събитие в галавечер на ProBox TV.

TREMENDO BEBU 🇦🇷

Triunfo de Francisco "Bebu" Verón en las tarjetas contra Roiman Villa en Estados Unidos. Brillante actuación del argentino de José León Suárez que sigue dando que hablar.pic.twitter.com/MKXApey6Lv — Cerca del Ring (@cercadelring) November 22, 2025

Верон започна агресивно още от самото начало, нанасяйки десни удари веднага след първия гонг. Вия прояви търпение, прикри се и изчака бурята да отмине.

„Исках да го хвана неподготвен, защото видях, че във всичките си мачове започва много бавно“, каза Верон. „Когато направих това, видях, че той го преживя, и си казах, че просто ще водя моя си бой.“

I caught up with Francisco Veron after his unanimous decision win tonight over Roiman Villa in the @ProBox_TV main event in Fort Lauderdale, Florida pic.twitter.com/FTgYb5hOxL — Ryan Songalia (@ryansongalia) November 22, 2025

В третия рунд Вия увеличи активността, разряза вътрешната страна на устната на Верон с десен овърхенд край въжетата и пласира тежки удари в ребрата. Верон започна да поема контрола върху двубоя в петия рунд, когато контриращо дясно кроше изпрати Вия към въжетата в края на рунда. Въпреки че колумбиецът показа здравина в началото, в шестия рунд започна да личи натрупаната умора и щети, когато прав десен удар отхвърли главата му назад.

Когато мачът започна да се изплъзва от ръцете му, Верон направи силно изявление в деветия рунд, разклащайки Вия с ляв ъперкът, последван от десен, което доведе до единствения нокдаун в срещата.

„Попаднах с този удар и знаех, че го нараних, но в десетия рунд исках да бъда предпазлив. Не исках да рискувам прекалено, след като видях, че вече съм спечелил мача“, каза Верон.

След края на двубоя Верон се обади по видео на майка си у дома, за да ѝ покаже малкия пояс на WBC, който спечели с тази победа.

27-годишният Верон, който вече живее във Форт Лодърдейл, е под крилото на ProBox TV. Това е втората му поредна победа след единственото му поражение – загуба с единодушно съдийско решение от Брандън Адамс през август 2024 г.