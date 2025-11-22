Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

Брандън Инграм и Ар Джей Барет отбелязаха по 24 точки, a Торонто Раптърс надделя над гостуващия Вашингтон Уизардс със 140:110 и записа шестата си поредна победа в редовния сезон на НБА.

Раптърс подобриха резултата си до 3-0 в груповата фаза на Купата на НБА и си осигуриха място в елиминационните кръгове, като са първият отбор, който го направи.

Скоти Барнс вкара 18 от своите 23 точки през второто полувреме за Раптърс, които спечелиха 10 от 11 мача. Резервата Сандро Мамукелашвили също имаше 23 точки.

Си Джей Макколъм се отличи с 20 точки за Уизардс, които са с баланс 0-2 в Купата на НБА и са загубили 13 поредни мача.

Донован Мичъл наниза 32 точки, а Дариус Гарланд добави 20 и 7 асистенции в първия си мач от 10 ноември насам, за да донесат успеха на Кливланд над гостуващия Индиана със 120:109 в мач за Купата на НБА.

Андрю Нембард завърши с 32 точки и 8 асистенции за Пейсърс, а 26 точки и 9 борби има Паскал Сиакам.

Шай Гилджъс-Алекзандър отбеляза 31 точки, за да поведе Оклахома Сити до победа над Юта в мач за Купата на НБА.

Тъндър удължиха серията си от победи до осем мача и спечелиха 16 от първите си 17 двубоя.

Кийонте Джордж се отчете с 20, 19 точки има Лаури Маркканен, а 18 Кайл Филиповски за джазмените.

Новобранецът Кейлъб Лав наниза 26 точки и вкара две ключови тройки в края на мача, а Портланд спечели срещу Голдън Стейт със 127:123.

Дени Авдия също отбеляза 26 точки, а Донован Клинган се включи с 22 точки и 10 борби. Тумани Камара добави 20 точки за Трейл Блейзърс.

Стеф Къри вкара 9 тройки и 38 точки за Уориърс, които се завърнаха у дома след серия от гостувания.

Майкъл Портър-младши отбеляза 33 точки, а Ник Клакстън записа първи трипъл-дабъл в кариерата си, за да изведат Бруклин до победа над Бостън със 113:105.

Клакстън се отличи с 18 точки, 11 борби и 12 асистенции.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Бостън с 26 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago