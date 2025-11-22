Завръщането на Оскар Писториус в спорта, новата му приятелка и промененият му външен вид

Оскар Писториус започна да възстановява живота си след освобождаването си от затвора, където излежа повече от половината от присъдата си за убийство.

Носителят на паралимпийски титли, осъден за убийството на приятелката си Рийва Стийнкамп, се завърна в спорта след излизането си от затвора. 39-годишният атлет беше освободен условно през януари 2024 г.

В миналото атлетическите постижения на Писториус го превърнаха в спортен герой, след като спечели шест златни медала от паралимпийски игри. Той също така завоюва сребърен медал в щафетата 4x400 метра на Световното първенство през 2011 г., преди да влезе в историята като първия атлет с двойна ампутация, участвал на Олимпийски игри през 2012 г.

През февруари 2013 г. Писториус застреля смъртоносно Стийнкамп в дома си в Претория. Той твърдеше, че я е сбъркал с крадец, скрил се в банята.

Писториус беше признат за виновен в убийство през 2015 г., след като първоначално беше осъден за непредумишлено убийство. Присъдата му в крайна сметка беше определена на 13 години и пет месеца, като трябваше да изтече през 2029 г. След като излежа повече от половината от наказанието си, бившата лекоатлетическа звезда беше освободена условно миналия януари.

Като част от условията за освобождаването си, Писториус трябва да спазва редица правила, включително да остава у дома през определени часове на деня. Въпреки това бившата паралимпийска и олимпийска икона, която в петък навърши 39 години, се завърна в спорта през последните месеци.

Южноафриканското издание Netwerk24 съобщи през юни, че Писториус се е състезавал в събитието Ironman 70.3 в Дърбан. Предполага се, че Писториус е получил разрешение от своя пробационен служител да участва в надпреварата.

The Independent посочи, че спортист, регистриран под името на Писториус, се е класирал на 555-о място сред всички състезатели и на трето в категорията за хора с физически увреждания. Събитието включваше 2 км плуване, 90 км колоездене и 21 км бягане.

Адвокат, представляващ Писториус, потвърди, че той е взел участие в състезанието в Дърбан.

Нова приятелка През 2024 г. беше съобщено, че Писториус има нова романтична връзка по-малко от година след освобождаването си от затвора. Твърди се, че 39-годишният мъж има връзка със семейната приятелка Рита Грейлинг.

Тя работи като консултант по бизнес управление. Подробностите за предполагаемата им връзка обаче остават в тайна.

Източник заяви пред южноафриканското издание Netwerk 24 миналата година: "Той бавно се опитва да се реинтегрира в обществото, но това става чрез семейства, с които неговото семейство е било близко от десетилетия, и се случва много, много бавно. От три месеца се говори, че той отново има връзка.“

Променен външен вид Съобщава се, че Писториус живее със семейството си в Претория след условното си освобождаване. Твърди се също, че е работил като доброволец в църква и има значително по-различен външен вид в сравнение с дните на атлетическия си разцвет.

"Почти не го познах“, споделя човек пред The New York Post, след като е видял Писториус. „Косата му е по-дълга и има брада.“

"Освен това не е толкова слаб, колкото очаквах. Никога не бихте предположили, че е бил спортист, просто не е същият.“

