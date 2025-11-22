ЦСКА си хареса френско крило на елитни швейцарци

ЦСКА е по следите на френското крило Тео Бушларем, съобщава „Мач Телеграф“. 24-годишният футболист към днешна дата играе за швейцарския Сион, където от началото на сезона е взел участие в 11 мача за първенство, има и две срещи за Купата на Швейцария. В по-голямата част от тях той е влизал като резерва, а за общо 366 минути на терена е записал 3 асистенции. Веднъж е получавал и директен червен картон.

Преди да подпише със Сион Бушларем, който е оценен на 900 000 евро от футболния портал Тransfemriarkt, е играл за вторите отбори на три френски отбора – По, Лориен и Ниор.

От лагера на „червените“ разкриха, че ще гледат крилото до края на годината и тогава ще вземат окончателно решение за бъдещето му. Добрата новина за ЦСКА е, че договорът на французина изтича в края на сезона и те имат две опции да го привлекат – за сравнително ниска сума по време на зимната пауза или без пари в края на сезона.

Бушларем вече е бил гледан на живо от човек на ЦСКА, а първоначалните данни са, че той притежава ускорение и отлична подвижност, има добър дрибъл и визия.

