  3. Победната серия на Виляреал продължава

Победната серия на Виляреал продължава

  • 23 ное 2025 | 00:58
  • 269
  • 0

Виляреал записа четвърти пореден успех в Ла Лига и се утвърди в топ 3 на класирането. Тани Олувасей влезе от пейката и осугири трите точки на "жълтата подводница" с гол в 83-тата минута. Преди почивката двата тима си размениха ранни попадения чрез Жерард Морено и Саму Коща.

Загубата попречи на Майорка да се отдалечи от опасната зона. Отборът от Балеарските острови се намира на 16-а позиция с 12 точки, но продължава да е един от най-слабите гости в испанския елит.

Виляреал се нуждаеше само пт шест минути, за да излезе напред в резултата. Атаката за гола се рави по левия фланг, а Айосе Перес свали топката с глава към Жерард Морено, който отблизо преодоля Лукас Бергстрьом. Испанският национал се разписа и при предишните три победи на Виляреал в първенството.

Майорка възстанови равенството още в ответната атака. Пабло Торе технично замахна и комбинира със Саму Коща, а неговият диагонален изстрел остави без отговор Луиш Жуниор.

През второто полувреме Виляреал доминираше и закономерно стигна до победата. Решаващото попадение отбеляза Олувасей в 83-тата минута. Антонио Раийо се опита да пресече центриране от десния фланг, но топката се спря около голлинията, а Олувасей това и чакаше. Канадецът леко чукна кълбото с пета и осигури успеха на домакините.

В следващия кръг Виляреал ще гостува на Реал Сосиедад, а Майорка ще посрещне Осасуна.

