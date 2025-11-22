Мусети обясни в какво Синер превъзхожда Алкарас

Италианският тенисист Лоренцо Мусети направи сравнение между своя сънародник Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас.

„Синер показа, че на практика не може да загуби от съперник с по-ниско ниво от неговото. При Алкарас това понякога се случва, както стана в първия кръг в Париж, където той загуби от Камерън Нори“, заяви Мусети, цитиран от "Punto de Break".

🎙️ Musetti sta lavorando per ritagliarsi il suo spazio tra due mostri del tennis moderno come Sinner e Alcaraz 💪🏻 pic.twitter.com/H1xHciqB5J — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 21, 2025

Алкарас завърши сезон 2025 като номер едно в световната ранглиста, а Синер е втори.

В последния мач помежду им италианецът се наложи в спора за титлата на Финалите на АТР в Торино.

Снимки: Imago