Мусети обясни в какво Синер превъзхожда Алкарас

Италианският тенисист Лоренцо Мусети направи сравнение между своя сънародник Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас.
„Синер показа, че на практика не може да загуби от съперник с по-ниско ниво от неговото. При Алкарас това понякога се случва, както стана в първия кръг в Париж, където той загуби от Камерън Нори“, заяви Мусети, цитиран от "Punto de Break".
Алкарас завърши сезон 2025 като номер едно в световната ранглиста, а Синер е втори.
В последния мач помежду им италианецът се наложи в спора за титлата на Финалите на АТР в Торино.
Снимки: Imago