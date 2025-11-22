Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Три месеца по-късно, Иско се завръща в игра за Бетис

Три месеца по-късно, Иско се завръща в игра за Бетис

  • 22 ное 2025 | 03:40
  • 200
  • 0
Три месеца по-късно, Иско се завръща в игра за Бетис

След три месеца и половина възстановяване от контузия на левия крак, Иско е напълно готов за игра и попадна в групата на Бетис за мача срещу Жирона от 13-тия кръг на Ла Лига. Потвърждението дойде от треньора Мануел Пелегрини по време на пресконференцията преди срещата.

„Само Пау Лопес е извън състава, което потвърждава, че Иско вече тренира нормално. Той се готви без ограничения с отбора от две седмици, така че може да играе толкова минути, колкото е необходимо. От момента, в който е повикан, значи е в състояние да участва. Колко минути ще получи, е много трудно да се каже сега“, заяви 72-годишният чилиец.

През лятото 33-годишният футболист участва в няколко контроли преди контузията на крака, която наложи хирургическа интервенция и дълъг процес на възстановяване, подобен на този, който вече беше преживял през предишния сезон.

Испанският полузащитник се контузи в приятелски мач срещу Малага - клуба, за който игра между 2011 и 2013 година, преди да премине в Реал Мадрид.

Последният официален мач на Иско беше финалът в Лигата на конференциите срещу Челси през май.

Капитанът на Бетис е единственият играч в състава, който все още няма нито една минута през този сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

  • 22 ное 2025 | 03:24
  • 312
  • 0
Ювентус подновява интереса си към Едерсон

Ювентус подновява интереса си към Едерсон

  • 22 ное 2025 | 03:05
  • 292
  • 0
Трансферна цел на Рома: Най-голямата ми мечта е да се върна в Европа

Трансферна цел на Рома: Най-голямата ми мечта е да се върна в Европа

  • 22 ное 2025 | 02:30
  • 363
  • 0
Капело за предстоящото дерби: Интер е по-силен, но Милан има Леао

Капело за предстоящото дерби: Интер е по-силен, но Милан има Леао

  • 22 ное 2025 | 02:19
  • 288
  • 0
Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

  • 22 ное 2025 | 01:31
  • 295
  • 0
Марсилия поведе в Лига 1 след наказателна акция срещу Ница

Марсилия поведе в Лига 1 след наказателна акция срещу Ница

  • 22 ное 2025 | 00:53
  • 881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 03:42
  • 494
  • 0
Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 7780
  • 8
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 29807
  • 59
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 27617
  • 30
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 4108
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 19165
  • 122