Три месеца по-късно, Иско се завръща в игра за Бетис

След три месеца и половина възстановяване от контузия на левия крак, Иско е напълно готов за игра и попадна в групата на Бетис за мача срещу Жирона от 13-тия кръг на Ла Лига. Потвърждението дойде от треньора Мануел Пелегрини по време на пресконференцията преди срещата.

„Само Пау Лопес е извън състава, което потвърждава, че Иско вече тренира нормално. Той се готви без ограничения с отбора от две седмици, така че може да играе толкова минути, колкото е необходимо. От момента, в който е повикан, значи е в състояние да участва. Колко минути ще получи, е много трудно да се каже сега“, заяви 72-годишният чилиец.

През лятото 33-годишният футболист участва в няколко контроли преди контузията на крака, която наложи хирургическа интервенция и дълъг процес на възстановяване, подобен на този, който вече беше преживял през предишния сезон.

Pues ya estaría 🦍💚 pic.twitter.com/36ONkrfB5m — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 20, 2025

Испанският полузащитник се контузи в приятелски мач срещу Малага - клуба, за който игра между 2011 и 2013 година, преди да премине в Реал Мадрид.

Последният официален мач на Иско беше финалът в Лигата на конференциите срещу Челси през май.

Капитанът на Бетис е единственият играч в състава, който все още няма нито една минута през този сезон.