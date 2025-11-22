Вратарят на Уинипег Джетс ще се подложи на операция на коляното

Вратарят на Уинипег Джетс Конър Хелебък ще се подложи на операция на коляното и ще отсъства от четири до шест седмици, съобщиха от клуба.

Треньорът Скот Арнейл заяви, че Хелебък, трикратен носител на наградата "Везина" като най-добър вратар в НХЛ, се е опитвал да играе въпреки контузията и моментът е подходящ за лечението ѝ.

Операцията се извършва по-малко от три месеца преди началото на олимпийския турнир по хокей за мъже в Милано.

Хелебък е с баланс 8-6-0, средно 2.51 допуснати гола и 91.3% спасявания този сезон за Джетс (12-7-0).

32-годишният страж спечели първия си Харт Трофи като МВП на НХЛ и втори пореден и трети в кариерата Везина Трофи през сезон 2024-2025, помагайки на Джетс да постигнат най-добрия резултат в редовния сезон в НХЛ. Той също така взе наградата за най-добър вратар през сезон 2019/2020.

Хелебък не беше включен в първата група от шестима играчи, обявени в предварителния състав на САЩ за Олимпийските игри, но се очакваше да бъде добавен към отбора.

Очаква се Ерик Комри да поеме титулярната роля на Джетс в отсъствието на неговия съотборник.

