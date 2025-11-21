Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Шеф на Байерн потвърди, че са се водили преговори за Антони

  • 21 ное 2025 | 22:02
Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Кристоф Фройнд реагира на изказването на нападателя на Бетис Антони относно неговия неосъществен трансфер в германския гранд през лятото.

„Това не беше спокоен период. Случиха се много неща. Разглеждахме няколко играчи, сред които беше и Антони", призна Фройнд.

Антони отказал на Байерн в последния ден на трансферния прозорец
"Водиха се преговори, но това вече е в миналото. Много сме доволни от настоящия състав на отбора. В крайна сметка свършихме добра работа по време на трансферния прозорец и резултатът ни харесва“, каза още Фройнд в интервю за Sky Sport Germany.

През настоящия сезон Антони е изиграл 11 мача за Бетис във всички турнири, в които е отбелязал шест гола и е направил две асистенции.

Снимки: Imago

