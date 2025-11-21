Монтана със страхотен обрат срещу Пирин

Волейболистите на Монтана записаха 3-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Даниел Пеев направиха много труден пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (28:30, 24:26, 27:25, 25:17, 15:10) като домакини на Пирин (Разлог) в двубой от 5-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Младост".

По този начин монтанчани са 6-и във временното класиране с 3 победи, 2 загуби и 7 точки, а Пирин е на 7-о място с 2 победи, 3 загуби и 6 точки.

В междинния 6-и кръг Монтана ще е гост на Дея спорт в Бургас, докато разложани са домакини на Берое 2016 (Стара Загора). Срещите са съответно във вторник (25 ноември) от 18,30 часа и в сряда (26 ноември) от 19,00 часа.

Над всички за Монтана бе Кристиан Валчак със страхотните 33 точки (6 аса!, 4 блока и 46% ефективност в атака - +21) за победата. Бруно Рубо добави 15 точки (2 блока, 1 ас и 60% ефективност в атака - +13), а резервите Александър Митков и Марк Михайлов се отчетоха с по 11 точки за успеха.

За тима на Пирин Мариян Наков заби 24 точки (4 блока, 1 ас и 29% ефективност в атака - +6), а Теодор Каменов приключи с 19 точки (3 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +8), но и това не помогна за победата.

МОНТАНА - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:2 (28:30, 24:26, 27:25, 25:17, 15:10)

МОНТАНА: Виктор Жеков 1, Кристиан Валчак 33, Ейдер Бангера 4, Николай Стефанов 3, Бруно Рубо 15, Виктор Бодуров 4 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 11, Павел Душков 3, Стефан Узунов, Марк Михайлов 11, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ПИРИН: Любомир Агонцев 2, Мариян Наков 24, Теодор Каменов 19, Златко Кьосев 12, Костадин Козелов 11, Костадин Гаджанов 4 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев 1, Любомир Златков, Константин Манолев 5, Александър Стоянов, Николай Миховски)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.