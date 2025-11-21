Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Юлманд: С нетърпение очаквам срещата с Ериксен

Юлманд: С нетърпение очаквам срещата с Ериксен

  • 21 ное 2025 | 19:16
  • 371
  • 0
Юлманд: С нетърпение очаквам срещата с Ериксен

Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд разкри, че понякога си мисли за Кристиан Ериксен след емоционалното преживяване по време на Евро 2020.

Юлманд, тогавашен селекционер на Дания, наблюдава отстрани как халфът получава сърдечен арест по време на първия мач от груповата фаза срещу Финландия. Ериксен успя да продължи кариерата си и сега, във Волфсбург, ще се срещне отново с бившия си треньор, след като "вълците" приемат Байер в събота.

„Когато има по-спокойни моменти, понякога си мисля за него. Ситуацията тогава промени малко живота ми“, каза Юлманд на пресконференция. „След известно време той се завърна в националния отбор срещу Нидерландия и вкара гол само след няколко минути. Беше невероятно да го видя отново на терена. Той е страхотен играч и още по-добър човек“, добави треньорът.

Юлманд подчерта, че „с нетърпение очаква да види“ Ериксен отново, но че е 100% фокусиран върху мача, който иска да спечели.

„След последния съдийски сигнал, ако има време, мога да поговоря с него и с другите момчета“, каза той.

Юлманд добави, че защитниците Алехандро Грималдо и Артур са под въпрос за мача от Бундеслигата, но че Нейтън Тела ще се завърне в състава.

„Има въпросителна около Грималдо. Имаме последната си тренировка преди мача този следобед, той ще бъде там и тогава ще решим дали е достатъчно здрав. Същото важи и за Артур“, коментира треньорът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  • 21 ное 2025 | 15:30
  • 7023
  • 13
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  • 21 ное 2025 | 14:41
  • 1242
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 874
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 1528
  • 4
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  • 21 ное 2025 | 14:18
  • 610
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 7363
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 17100
  • 41
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 15813
  • 24
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

  • 21 ное 2025 | 20:20
  • 488
  • 0
Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

  • 21 ное 2025 | 20:25
  • 193
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 14359
  • 47
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 10221
  • 8