Юлманд: С нетърпение очаквам срещата с Ериксен

Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд разкри, че понякога си мисли за Кристиан Ериксен след емоционалното преживяване по време на Евро 2020.

Юлманд, тогавашен селекционер на Дания, наблюдава отстрани как халфът получава сърдечен арест по време на първия мач от груповата фаза срещу Финландия. Ериксен успя да продължи кариерата си и сега, във Волфсбург, ще се срещне отново с бившия си треньор, след като "вълците" приемат Байер в събота.

„Когато има по-спокойни моменти, понякога си мисля за него. Ситуацията тогава промени малко живота ми“, каза Юлманд на пресконференция. „След известно време той се завърна в националния отбор срещу Нидерландия и вкара гол само след няколко минути. Беше невероятно да го видя отново на терена. Той е страхотен играч и още по-добър човек“, добави треньорът.

Юлманд подчерта, че „с нетърпение очаква да види“ Ериксен отново, но че е 100% фокусиран върху мача, който иска да спечели.

„След последния съдийски сигнал, ако има време, мога да поговоря с него и с другите момчета“, каза той.

Юлманд добави, че защитниците Алехандро Грималдо и Артур са под въпрос за мача от Бундеслигата, но че Нейтън Тела ще се завърне в състава.

„Има въпросителна около Грималдо. Имаме последната си тренировка преди мача този следобед, той ще бъде там и тогава ще решим дали е достатъчно здрав. Същото важи и за Артур“, коментира треньорът.