  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Започна турнирът по борба "Купа Самоков"

  • 21 ное 2025 | 19:10
В Самоков беше открит турнир по борба „Купа Самоков 2025“. Той се състои за 17-и път, а в него се включват участници от над 20 клуба от страната и два от Република Северна Македония и Турция, съобщиха за БТА от Община Самоков. Надпреварата се състоя в Спортно училище "Никола Велчев".

Сили ще премерят над 100 състезатели в различни категории. Днешното мероприятие е открито от кмета на общината Ангел Джоргов и местни треньори по борба.

От администрацията посочват, че Самоков има дълбоки и устойчиви спортни традиции, а днешното събитие още веднъж укрепва и затвърждава града като дом на борбата. В съобщението е припомнено, че наскоро Натали Тасева спечели златен медал от Балканиадата за девойки по борба до 17 години и е представи града и страната достойно в град Клуж, Румъния. Тя бе наградена след това от кмета Джоргов с паричен чек. Средствата са отпуснати от Общинския съвет.

Финансирането за провеждането на състезанието е изцяло осигурено от Община Самоков. Клубът по борба изказва своята искрена благодарност към кмета  Джоргов за подкрепата и доверието.

Турнирът по борба ще продължи на 27 ноември и 5 декември с останалите  възрастови групи.

