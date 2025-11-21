Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Изтеглен бе жребият за "Купа България - Висша лига"

Изтеглен бе жребият за "Купа България - Висша лига"

  • 21 ное 2025 | 19:00
  • 90
  • 0

Официално бе изтеглен жребият за турнира "Купа България 2026 - Висша лига", който поставя начало на поредното вълнуващо издание на надпреварата. Жребият предлага интересни двойки, които със сигурност ще привлекат вниманието на феновете.

Както винаги, турнирният формат дава шанс на всеки тим да покаже характер, воля и амбиция, като същевременно предоставя възможност за неочаквани обрати.

Стартирането на турнира ще даде възможност на отборите да се изявят както с игрови качества, така и с тактическа подготовка. Купа България е традиционно известна като турнира на изненадите - мястото, където и по-малките отбори могат да се противопоставят достойно на фаворитите. Очакванията са за истински волейболен спектакъл, който ще кой ще вдигне Купата.

Етрополе са актуалният носител на трофея, а преди тях русенският Дунав беше на върха в турнира.

Снимки: Startphoto

