Ултрасите в Германия ще мълчат в първите 12 минути от мачовете в Бундеслигата в знак на протест

Организирани германски фенски групи планират да мълчат през първите 12 минути от всеки мач от Бундеслигата този уикенд в знак на протест срещу планираните мерки за сигурност на стадионите. В изявление феновете също така призоваха клубовете да „се противопоставят на тези планове с всички налични ресурси и средства“.

Темата за мерките за сигурност на стадионите ще бъде обсъдена на 3-5 декември на есенната конференция на министрите на вътрешните работи в Бремен. Освен всичко друго, обсъждат се персонализирани билети за футболни мачове и централно наложени забрани за достъп до стадионите.

Правителството казва, че „необходимите мерки за сигурност“ помагат на всички на стадиона да се насладят на преживяването, но феновете виждат мерките като всеобхватно наблюдение. Те казват, че футболните привърженици все по-често се третират като риск за сигурността, когато само малка част са нарушители на реда.

Миналия уикенд 8000 привърженици от 38 клуба участваха в демонстрация в Лайпциг.

