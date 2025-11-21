Време е за най-нажежената битка за големия кристал в северната комбинация

Състезателният директор на ФИС по северна комбинация Ласе Отесен смята, че сезон 2025/26 може да предложи „най-оспорваната битка за генералното класиране в историята на Световната купа по северна комбинация“.

Трудно ще бъде да се повтори емоционалната вихрушка от миналия сезон, в който бяха короновани двама нови носители на общата титла, детронирайки шампиони, които изглеждаше, че са на път да прибавят още кристални глобуси към колекциите си.

Винценц Гайгер (Германия) и Натали Армбрустър (Германия) донесоха дубъл за Германия, като и двамата спечелиха първите си титли при неочаквани обстоятелства.

Петкратният шампион при мъжете Ярл Магнус Рийбер (Норвегия) изглеждаше сигурен носител на рекордна шеста титла, след като водеше в класирането през по-голямата част от сезон 2024/25, увеличавайки рекордите си в Световната купа до 78 индивидуални победи и 110 подиума с още 5 победи от общо 13 качвания на почетната стълбица през кампанията.

Но след като добави и още три златни медала от световни първенства към колекцията си – включително и двете индивидуални дисциплини – на роден сняг в Трондхайм (Норвегия), „кралят на северната комбинация“ се оттегли по драматичен начин в това, което се оказа последното му участие в Световната купа, в Осло.

Рийбер вече бе шокирал света на зимните спортове, когато в края на януари обяви, че ще се оттегли в края на сезона, след като му бе поставена диагноза болест на Крон – хронично възпалително заболяване на храносмилателната система, което е повлияло на здравето му през целия сезон и с което ще трябва да се справя до края на живота си.

Истинска изненада обаче бе, че оттеглянето дойде по-рано от очакваното. Рийбер все още водеше в генералното класиране със 71 точки след второто си място зад Гайгер (Германия) в зрелищната надпревара по ски бягане във формат "Гундерсен" в Осло.

Но след като на следващия ден завърши едва 21-ви на шанцата – рядко срещано за най-добрия скачач, когото този спорт е виждал – норвежката звезда разкри преди старта на дисциплината "компакт" в бягането, че това ще бъде последното му състезание и че няма да участва в последните два кръга от Световната купа в Лахти (Финландия).

След като в началото се изкачи до осмо място, падане му коства близо 10 секунди, а след това той умишлено намали темпото и позволи на по-голямата част от полето да го изпревари, докато приемаше овациите на публиката в родината си, завършвайки на 45-о място в последното си състезание.

Рийбер заяви, че „се е чувствал абсолютно правилно да спре тук“, а докато бе вдигнат на раменете на съотборниците си, Гайгер – който бе завършил втори зад дебютния победител в индивидуалната Световната купа Илка Херола (Финландия) – изведнъж се оказа с недостижима преднина преди последните състезания в Лахти.

Ако това бе необичаен начин да отпразнува първия си кристален глобус в своя десети сезон в тура, 28-годишният германец записа седмата си победа за кампанията именно в Осло – две повече от Рийбер – и общо 13 подиума, изравнявайки постижението на норвежеца.

Гайгер ще бъде сред фаворитите в новия сезон, в който много състезатели ще усетят възможност след оттеглянето на Рийбер.

Йоханес Лампартър (Австрия), единственият друг състезател спечелил общата титла – през 2022/23 г. – откакто започна доминацията на Рийбер през 2018 г., завърши силно миналия сезон с победи в последните два старта в Лахти и зае трето място в генералното класиране.

24-годишният австриец може да се очаква да отправи сериозно предизвикателство за короната на Гайгер, докато неговият съотборник Щефан Ретенегер, който завърши чак седми през миналия сезон след второ място през 2023/24, показа признаци на завръщане във форма с две победи в сериите от Лятна гран при.

Постоянството на Юлиан Шмид – германецът записа осем подиума миналия сезон без нито една победа – ще му гарантира място сред претендентите, а вдъхновеният завършек на Херола в края на миналия сезон, след първата му победа за Световната купа в Осло и второто място в Лахти, може да вдъхне увереност на 30-годишния финландец, че неговият момент е настъпил.

Дали това няма да бъде годината, в която Йенс Лураас Офтебро (Норвегия), вероятно най-добрият ски бегач в тура и втори в генералното класиране за 2022/23 г., ще излезе от сянката на Рийбер?

Кристиан Илвес (Естония), който нарича Трондхайм свой дом и тренира с норвежкия отбор от години, завърши десети в общото класиране миналия сезон, след като имаше затруднения в скоковете - две поредни пети места преди това, но и той смята, че оттеглянето на Рийбер е изравнило шансовете за останалите.

И при жените Световната купа обещава много интрига, като шампионката за 2023/24 г. Ида Мария Хаген (Норвегия) ще се опита да си върне короната от Армбрустър, която стана първата германка, спечелила общата титла.

Това изглеждаше малко вероятно, след като Хаген спечели първите 7 състезания миналия сезон и направи серия от 11 поредни победи, която ѝ донесе първия кристален глобус за 2023–24.

Но дисквалификацията заради нередности в екипировката в Зеефелд (Австрия) не само ѝ коства точки в „компакт“ – втората от трите дисциплини – но и я извади от надпреварата Гундерсен в последния ден на „тройната“ седмица, където победителят получава допълнителни точки.

Победата на Армбрустър там изведе 19-годишната германка начело с жълтата фланелка, а Хаген изостана още повече след тежко падане в първия ден в Отепя (Естония).

Германската тийнейджърка победи Хаген в бягането за първи път в последния ден в Отепя и записа третата си победа и осмо качване на подиума. Така тя си осигури преднина, която ѝ позволи да завърши шеста и четвърта в последните два старта в Осло и да спечели титлата, прекъсвайки доминацията на Норвегия в ранните години на женската Световна купа.

Двукратната носителка на общата титла Гюда Вестволд Хансен (Норвегия), която спечели два златни и един сребърен медал на Световното първенство в Трондхайм, намери отново най-добрата си форма в края на сезона и доминира в последните два старта от Световната купа в Осло.

Шампионката от 2021/22 и 2022/23 г. обаче няма да се състезава в северната комбинация този сезон, след като премина към ски скокове с цел участие на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина (Италия) през февруари.

Докато ФИС работи усилено за това жените в северната комбинация да могат да се състезават на Игрите през 2030 г., в изданието за 2026 г. участие ще имат само мъжете.

Финландската тийнейджърка Миня Корхонен, само на 18 години, е сочена като бъдеща шампионка и влиза в новия сезон с високо самочувствие след успешното си участие в Летните гран при серии, в които записа първата си победа във Вал ди Фиеме.

Корхонен и 17-годишната ѝ съотборничка Хета Хирвонен (Финландия) ще участват и в ски скокове, освен в стартовете по северна комбинация.

Интересно ще бъде и дали Юна Касаи (Япония), която завърши четвърта в общото класиране миналия сезон, ще успее да надгради върху световната си титла в масов старт от Трондхайм.

За съжаление, тя няма да има до себе си сестра си близначка Харука Касаи, която бе трета в общото класиране за 2024/25 година. Тя скъса кръстна връзка на коляното по време на финалите от Лятната гран при в Предацо през септември и ще пропусне предстоящия сезон.

Сезонът ще започне, както всяка година от 2015 г. насам – когато силни ветрове наложиха промени в програмата – в Руука (Финландия).

Мъжете ще имат три старта за три дни – започвайки с индивидуален „компакт“ в петък, 28 ноември, следван от Гундерсен в събота и масов старт – единственият формат, при който бягането предшества скоковете – в неделя, 30 ноември.

Жените ще започнат сезона си през следващата седмица с Гундерсен в петък, 5 декември, когато Световната купа се премества в Трондхайм (Норвегия) за уикенда.

Ще има още един кръг от състезания в Рамзау (Австрия) от 18 до 20 декември, след което ще последва кратка пауза за празниците.

Действието се подновява в началото на новата година с индивидуални "Гундерсен"-и за мъже и жени в Шонах (Германия) на 3 януари, последвани от отборно спринтово състезание на 4 януари – първото от три поредни уикенда от Световната купа.

След това циркът се мести в Отепя (Естония) от 9 до 11 януари, а следващата седмица в Оберхоф (Германия), който се завръща като домакин в календара на Световната купа за първи път от 2010 г.

В края на януари идва един от големите акценти в сезона – уикендът „Тройна корона“ в Зеефелд (Австрия), където Гайгер победи Рийбер миналия сезон. Този уикенд ще бъде ключов ориентир за формата на състезателите преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина през следващата седмица.

Мъжете ще се борят за олимпийски медали в две индивидуални дисциплини Гундерсен – една на малка шанца и една на голяма в Предацо, като състезанията по ски бягане ще се проведат в близкото Тезеро във Вал ди Фиеме. Ще има и отборно състезание на голяма шанца при мъжете на 19 февруари – последното от трите състезания по северна комбинация на Игрите.

Седмицата след Зимните олимпийски игри ще донесе значима нова страница в северната комбинация – първото в историята полетно ски състезание при мъжете в петък, 27 февруари, в Кулм, Бад Митерндорф (Австрия).

„Сигурен съм, че ще видим много дълги скокове“, каза Франц-Йозеф Рерл (Австрия), притежател на няколко рекорда на шанци, когато състезанието на шанца HS235 бе потвърдено. То ще бъде част от индивидуален „компакт“ формат, последван от бягане по пресечена местност на 7,5 км.

Сезонът на Световната купа ще завърши отново в Скандинавия - в две от традиционните си „домашни“ местности. Предпоследният кръг ще предложи за първи път състезание на голяма шанца за жените в Лахти (Финландия), след успешния тест по време на старт от Световната купа в Осло миналия сезон.

Уикендът в Лахти включва и смесено отборно състезание за мъже и жени на 7 март, а финалният кръг в Осло ще завърши с „финал на Световната купа“ – индивидуални "Гундерсен"-и при мъжете и жените – в последния ден на сезона, неделя, 15 март.

В още една стъпка към равенство между половете в спорта ФИС ще присъжда равни парични награди за мъже и жени в края на сезона, по нова система за разпределение, базирана на общото класиране.