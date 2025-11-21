Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Треньорът на Дела Мадалена: Не мисля, че имаше проблем с плана срещу Махачев

Треньорът на Дела Мадалена: Не мисля, че имаше проблем с плана срещу Махачев

  • 21 ное 2025 | 15:52
  • 422
  • 0

Наставникът на Джак Дела Мадалена смята, че провалът на UFC 322 се дължи на изпълнението, а не на тактиката.

Миналата събота австралиецът загуби титлата си в полусредна категория, след като беше доминиран от Ислам Махачев в продължение на 25 минути в главното събитие на UFC 322 в Ню Йорк. Веднага след мача треньорът на Джак Дела Мадалена, Бен Викърс, публикува изявление, в което изрази разочарованието си от резултата, а няколко дни по-късно лидерът на бойния клуб "Scrappy MMA" все още е също толкова потиснат.

„Не сме доволни от представянето, нека това е ясно“, заяви Викърс пред Submission Radio. „Чувствам, че Джак можеше да се справи по-добре. Струва ми се, че за пръв път в живота си, може би Джак не показа най-доброто от себе си, когато беше най-важно, нещо, което винаги е правил през цялата си кариера. Факт е, че когато имаш лоша вечер в този спорт, е много унизително, а в най-лошата му вечер... дори не искам да навлизам в това. Не искам да звучи сякаш броим за победа това, че не бяхме нокаутирани. Загубихме. Бяхме надиграни категорично и трябва да се справим по-добре.“

Скоро след UFC 322 множество известни личности в ММА коментираха двубоя, критикувайки бившия шампион в полусредна категория и Викърс за представянето му срещу Махачев. Викърс е съгласен с тях, като казва, че са имали план за мача, но не са го изпълнили добре.

„Планът за мача беше движение, но имам чувството, че така и не успяхме да го задействаме“, каза ММА експертът. „Имахме набелязани техники за изправяне в стойка, когато сме на земята, но по някаква причина не можахме да започнем да ги изпълняваме. Ислам се справи толкова добре. И не искам да навлизам твърде много в плана за мача, защото това е план, който ще използваме отново. Не мисля, че имаше проблем с плана, а с изпълнението“

Въпреки лошото представяне, Викърс все още има пълно доверие в своя боец.

„Имахме добър лагер, няма да лъжа“, каза треньорът. „Няма да търся никакви извинения. Имахме добър лагер, а последната му сесия, симулацията на мач, беше страхотна и бяхме развълнувани и позитивно настроени преди двубоя. Просто понякога е трудно да изпълниш плана под ярките светлини. И за съжаление, нашият проблем в онази вечер беше изпълнението на плана, който бяхме подготвили. И не можахме да го направим. Но все още твърдо вярвам... Джак може да победи Ислам Махачев. И вярвам, че Джак ще победи още няколко бойци в полусредна категория и който и да държи пояса, ние ще го преследваме. Изкачихме планината веднъж от нашата малка барака в Западна Австралия и сме готови да го направим отново“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джон Джоунс обясни защо е отказал 30 милиона долара за мач с Том Аспинал

Джон Джоунс обясни защо е отказал 30 милиона долара за мач с Том Аспинал

  • 21 ное 2025 | 13:58
  • 800
  • 0
Пади Пимблет и Илия Топурия с нова размяна на реплики преди UFC Катар

Пади Пимблет и Илия Топурия с нова размяна на реплики преди UFC Катар

  • 21 ное 2025 | 13:12
  • 555
  • 1
Царукян и Хукър в категория преди UFC Катар

Царукян и Хукър в категория преди UFC Катар

  • 21 ное 2025 | 09:30
  • 370
  • 0
Рико Верхувен освободи титлата на GLORY в тежка категория след 12 години като шампион

Рико Верхувен освободи титлата на GLORY в тежка категория след 12 години като шампион

  • 21 ное 2025 | 09:00
  • 2694
  • 1
Станислав Митков стана Европейски шампион по таекуондо

Станислав Митков стана Европейски шампион по таекуондо

  • 20 ное 2025 | 22:18
  • 2717
  • 2
Йосиф Панов е в категория за битката в Мадрид

Йосиф Панов е в категория за битката в Мадрид

  • 20 ное 2025 | 20:31
  • 1145
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 5974
  • 26
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 5534
  • 2
11-те на Берое и Спартак (Варна)

11-те на Берое и Спартак (Варна)

  • 21 ное 2025 | 16:27
  • 1578
  • 2
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 6216
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 9922
  • 2
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4622
  • 0