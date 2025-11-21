Известен италиански тенис треньор ще проведе семинар в България

Световноизвестният Клаудио Пистолези ще се срещне с медиите в неделя в 12.30 ч. на базата на Български национален WINBET в Борисовата градина. Клаудио Пистолези е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open.

Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТР и на италианския отбор за Davis Cup. Основател на глобалната професионална тенис треньорска асоциация(GPTCA), сертифицирана от АТР. През уикенда Клаудио Пистолези ще предаде опита на италианската система, която е най-успешна в последните години.

Това ще стане по време на семинар организиран от Българска федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и Трио консулт ООД. Обучението е насочено към "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

Семинарът се провежда под патронажа на Председателя на УС на БФТ Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.