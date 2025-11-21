Шиникова отпадна на полуфиналите в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова беше елиминирана на полуфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Вторите в схемата Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния) загубиха от поставените под номер 3 Илинка Амарией (Румъния) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия) с 2:6, 2:6 за малко повече от час.



Румънката и хърватката взеха откриващия сет след пробиви в първия и в седмия гейм, а във втората част те дръпнаха с 5:1 по пътя си към крайната победа.