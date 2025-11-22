ПСЖ няма право на грешка срещу Льо Авър

Пари Сен Жермен ще посрещне Льо Авър в мач от френската Лига 1. Двубоят ще започне в 22:05 часа на стадион "Парк де Пренс". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Матийо Вернис. Домакините ще искат да затвърдят ролята си на фаворит за титлата, а техният съперник ще се опита да се утвърди в средата на класирането.

Пари Сен Жермен събра 27 точки след 12 изиграни мача. Парижани имат впечатляваща голова разлика от 24 вкарани и само 11 допуснати гола, което показва както офанзивната мощ на тима, така и стабилната защита.



Льо Авър се намира в средата на таблицата с 14 точки. Гостите имат скромен актив от 13 отбелязани гола, но са допуснали 17 в своята мрежа.

Пари Сен Жермен демонстрира силна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Парижани записаха победа като гост срещу Лион с 3:2, но преди това претърпяха поражение от Байерн (Мюнхен) с 1:2 в Шампионската лига. В първенството ПСЖ победи Ница с 1:0, завърши наравно с Лориен 1:1 и разгроми Брест като гост с 3:0.



Льо Авър регистрира само едно поражение в последните си пет мача и то дойде от Марсилия с 2:6. Отборът завърши наравно с Нант (1:1) и с Тулуза 0:0, а преди това записа две последователни победи срещу Брест с 1:0 и Оксер с 1:0. В момента ПСЖ е лидер в Лига 1 с 27 точки, докато Льо Авър заема 12-то място с 14 точки.

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без няколко ключови играчи за предстоящия мач. Отборът има четирима контузени футболисти - Дезире Дуе, Нуно Мендеш, Ашраф Хакими и Усман Дембеле, което значително отслабва състава на Луис Енрике. Жоао Невеш отново ще бъде ключов играч в средата на терена.



При Льо Авър ситуацията е по-добра, като под въпрос са само двама нападатели - Дамиан Писаро и Мбвана Самата. Треньорът Дидие Дигар ще разчита на Иса Сумаре да води атаката на гостите и да създава проблеми на защитата на ПСЖ.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 19 април 2025 г. в мач от Лига 1, в който Пари Сен Жермен победи Льо Авър с 2:1. Преди това, на 16 август 2024 г., парижани разгромиха Льо Авър като гост с 4:1 отново в мач от френското първенство.



Интересен е фактът, че в срещата от 27 април 2024 г. двата отбора завършиха наравно 3:3 в зрелищен двубой на "Парк де Пренс". Статистиката от последните пет срещи между двата отбора показва пълно превъзходство на ПСЖ с четири победи и едно равенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago