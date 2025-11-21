Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

  • 21 ное 2025 | 13:06
  • 234
  • 0
Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

38-годишната софиянка и Елена-Теодора Кадар (Румъния) загубиха от поставените под номер 3 Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Анита Сахдиева (Украйна) с 3:6, 2:6. След равностойно начало и 3:3 Бургич и Сахдиева взеха седем от следващите осем гейма по пътя си към крайната победа след 67 минути игра.

Евтимова и Кадар спечелиха в тандем титлата на друг турнир от веригата на Международната федерация ITF в САЩ в края на октомври.

В надпреварата на сингъл в Бока Ратон българката Гергана Топалова, шеста в схемата, достигна до четвъртфиналите, където ще срещне тази вечер представителката на домакините Бела Пейн.

