Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

38-годишната софиянка и Елена-Теодора Кадар (Румъния) загубиха от поставените под номер 3 Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Анита Сахдиева (Украйна) с 3:6, 2:6. След равностойно начало и 3:3 Бургич и Сахдиева взеха седем от следващите осем гейма по пътя си към крайната победа след 67 минути игра.

Евтимова и Кадар спечелиха в тандем титлата на друг турнир от веригата на Международната федерация ITF в САЩ в края на октомври.

В надпреварата на сингъл в Бока Ратон българката Гергана Топалова, шеста в схемата, достигна до четвъртфиналите, където ще срещне тази вечер представителката на домакините Бела Пейн.