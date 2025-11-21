Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

  • 21 ное 2025 | 13:05
  • 305
  • 0
Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

Колоездачният отбор на Израел-Премиър Тех вече ще носи името на развлекателната компания Never Say Never (Никога не казвай никога), в която съсобственик е бившият футболист на Барселона и легенда на испанския национален отбор Андрес Иниеста.

В края на миналия сезон израелският отбор бе обект на множество нападения от страна на протестиращи с пропалестински възгледи, което попречи и на нормалното представяне на тима в Обиколката на Испания. По тази причина от Премиър Тех заявиха, че напускат отбора. Освен NSN, в отбора влиза и швейцарският инвестиционен фонд Стоунвег. Клубът ще бъде регистриран в Женева, макар основните оперативни центрове на компанията да са в Барселона и Жирона.

През септември отборът на Израел-Премиър Тех не бе допуснат до участие в Обиколката на Емилия-Романя, а в Обиколката на Испания бе премахнато името на Израел от екипите на състезателите, но и това не доведе до намаляване на напрежението.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Илиян Стойнов записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Анкара

Илиян Стойнов записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Анкара

  • 20 ное 2025 | 20:57
  • 895
  • 0
Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

  • 20 ное 2025 | 17:46
  • 858
  • 0
Карлос Насар се разделя с Атанас Литков

Карлос Насар се разделя с Атанас Литков

  • 20 ное 2025 | 16:14
  • 22679
  • 6
Насар: Давам по 10-20 допинг проби годишно, няма шанс да взема химия

Насар: Давам по 10-20 допинг проби годишно, няма шанс да взема химия

  • 20 ное 2025 | 16:09
  • 813
  • 2
Весела Лечева за съдебната сага в БОК: Срамът е за цяла България

Весела Лечева за съдебната сага в БОК: Срамът е за цяла България

  • 20 ное 2025 | 15:58
  • 7558
  • 27
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 30467
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Пирин и Фратрия

11-те на Пирин и Фратрия

  • 21 ное 2025 | 13:46
  • 704
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 4510
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 8110
  • 2
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 6768
  • 6
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 16998
  • 30
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 3190
  • 0