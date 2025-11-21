Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

Колоездачният отбор на Израел-Премиър Тех вече ще носи името на развлекателната компания Never Say Never (Никога не казвай никога), в която съсобственик е бившият футболист на Барселона и легенда на испанския национален отбор Андрес Иниеста.

В края на миналия сезон израелският отбор бе обект на множество нападения от страна на протестиращи с пропалестински възгледи, което попречи и на нормалното представяне на тима в Обиколката на Испания. По тази причина от Премиър Тех заявиха, че напускат отбора. Освен NSN, в отбора влиза и швейцарският инвестиционен фонд Стоунвег. Клубът ще бъде регистриран в Женева, макар основните оперативни центрове на компанията да са в Барселона и Жирона.

През септември отборът на Израел-Премиър Тех не бе допуснат до участие в Обиколката на Емилия-Романя, а в Обиколката на Испания бе премахнато името на Израел от екипите на състезателите, но и това не доведе до намаляване на напрежението.