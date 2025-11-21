Кипчоге разкри какво го вдъхновява след покоряването на всички мейджър маратони

Легендата в маратонското бягане Елиуд Кипчоге разкри какъв е движещият фактор зад амбицията му да участва в маратони на седем континента и да не прекратява състезателната си кариера. Кипчоге, който е двукратен олимпийски шампион, наскоро завърши историческото си постижение, като пробяга и седемте мейджър маратона. Финалният етап от това предизвикателство беше в Ню Йорк по-рано този месец. След успеха си той обяви, че ще се впусне в "световно турне“, за да бяга на седем континента, "служейки на човечеството и проповядвайки евангелието на бягането“.

Това, което той определя като преход, а не като пенсиониране, е вдъхновено от книга, озаглавена "Втората планина“ (The Second Mountain) на канадско-американския автор Дейвид Брукс.

"Чета книга, наречена "Втората планина“, сподели Кипчоге пред The Athletic. "Тя разглежда човешката склонност да преследва лични постижения (първата планина), преди да осъзнае, че повече радост и щастие могат да бъдат намерени в нещо по-дълбоко, по-социално и алтруистично.“

"Искам да приложа знанията, които придобивам, в световното турне. Това е моята втора планина“, добави той относно предстоящия си проект.

Кипчоге се стреми да осигури достъпно образование Част от това, което вдъхновява Кипчоге да бяга по света, е желанието му да допринесе за промяна в обществото. Неговите обиколки ще имат за цел да набират средства в подкрепа на редица инициативи чрез фондацията му "Елиуд Кипчоге“.

Фондацията се фокусира върху три основни стълба, които са близки до сърцето му: опазване на околната среда, образование и здравеопазване.

"Искам да направя образованието в Кения достъпно, да построя много библиотеки тук“, добави Кипчоге, който вече е изградил библиотеката "Елиуд Кипчоге“ в Капсисиуа, окръг Нанди, през 2022 г.

"В бъдеще искам да построя библиотека във всяка столица в Африка. Искам да издигна Африка на високо ниво по отношение на образованието. Искам да опазвам околната среда, да засаждам дървета в цяла Кения, а след това да разширя дейността си в Източна Африка, Централна Африка и цяла Африка.“

Като човек, пробягал 21 мейджър маратона, спечелил 11 от тях и подобрил два световни рекорда, Кипчоге ще разчита на своята решителност, за да постигне успех и в следващата глава от знаменитата си кариера.

Снимки: Gettyimages