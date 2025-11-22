Популярни
  2. Майнц 05
  Майнц и Хофе откриха кръга в Бундеслигата с равенство

  • 22 ное 2025 | 00:10
  • 212
  • 0

Майнц 05 и Хофенхайм завършиха 1:1 в първа среща от 11-тия кръг на Бундеслига. Срещата беше равностойна, като и двата тима могат да съжаляват, че не стигнаха до победата.

Гостите откриха резултата още в 9-ата минута, когато Андреас Ханче-Олсен опита да изчисти топката след центриране, но вместо това си вкара автогол.

В 76-ата минута домакините изравниха чрез Дани да Коща, който се разписа от близка дистанция.

Две минути преди края Майнц 05 остана с човек по-малко на терена. Доминик Коор извърши грубо нарушение, за което получи жълт картон, но след намеса на системата ВАР той беше променен на червен.

В добавеното време играчите на Хофенхайм стигнаха до нов гол след като Иляс Бебу прати топката в мрежата, но попадението му беше отменено.

В следващия кръг Майнц 05 ще е гост на Фрайбург, а Хофенхайм ще посрещне Аугсбург.

Снимки: Gettyimages

