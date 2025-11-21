Европейски медалисти начело на участниците в ирландския шампионат по крос-кънтри

Носителят на Европейската купа на 10 000 метра Ефрем Гидей и трикратният медалист от европейски първенства по крос-кънтри Ник Григс оглавяват списъка с участници за ирландския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе в неделя (23-ти) в Дери.

Гидей се радва на изключителна година както на писта, така и на шосе, превръщайки се в първия ирландски атлет, спечелил Европейската купа на 10 000 метра след триумфа си в Пасе (Франция) през май.

Тази победа донесе известна утеха, след като той остана на косъм от подиума в полумаратона на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен. Там той беше изпреварен за бронза от французина Валентин Гондуен само с една секунда, финиширайки с време 1:01:54.

Той също така може да се похвали със силни постижения на Европейското първенство по крос-кънтри, където спечели бронз при юношите под 20 години в Лисабон през 2019 г. и зае пето място в надпреварата до 23 години в Пиемонте през 2022 г. Сега, преминавайки изцяло в категорията на мъжете, Гидей ще се стреми да направи силно впечатление в Дери.

Григс с мисия за нов европейски медал Междувременно Григс е един от най-вълнуващите млади таланти в последните шампионати на писта и крос-кънтри за юноши под 20 и младежи под 23 години. Той често влиза в съперничество с атлети като трикратния европейски шампион по крос-кънтри от Великобритания Уил Барникоут и нидерландеца Нилс Ларос, настоящ европейски шампион до 23 години на 800 и 5000 метра.

Неговото постоянство му донесе седем европейски медала до момента, включително злато на 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика за юноши под 20 години в Талин през 2021 г. Той е печелил медали на последните три европейски първенства по крос-кънтри – сребро при юношите под 20 години в Пиемонте 2022, бронз в същата възрастова група в Брюксел 2023 и сребро при младежите до 23 години в Анталия 2023 – и ще бъде уверен в поредната си атака на подиума на Лагоа 2025.

В състезанието при жените ще участват Ниам Алън, която се класира на 10-о място в надпреварата за жени на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия 2024, и Еймър Махер, бронзова медалистка на 1500 метра от Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки под 23 години в Берген 2025.

