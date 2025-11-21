Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейски медалисти начело на участниците в ирландския шампионат по крос-кънтри

Европейски медалисти начело на участниците в ирландския шампионат по крос-кънтри

  • 21 ное 2025 | 10:36
  • 129
  • 0
Европейски медалисти начело на участниците в ирландския шампионат по крос-кънтри

Носителят на Европейската купа на 10 000 метра Ефрем Гидей и трикратният медалист от европейски първенства по крос-кънтри Ник Григс оглавяват списъка с участници за ирландския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе в неделя (23-ти) в Дери.

Гидей се радва на изключителна година както на писта, така и на шосе, превръщайки се в първия ирландски атлет, спечелил Европейската купа на 10 000 метра след триумфа си в Пасе (Франция) през май.

Тази победа донесе известна утеха, след като той остана на косъм от подиума в полумаратона на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен. Там той беше изпреварен за бронза от французина Валентин Гондуен само с една секунда, финиширайки с време 1:01:54.

Той също така може да се похвали със силни постижения на Европейското първенство по крос-кънтри, където спечели бронз при юношите под 20 години в Лисабон през 2019 г. и зае пето място в надпреварата до 23 години в Пиемонте през 2022 г. Сега, преминавайки изцяло в категорията на мъжете, Гидей ще се стреми да направи силно впечатление в Дери.

Григс с мисия за нов европейски медал Междувременно Григс е един от най-вълнуващите млади таланти в последните шампионати на писта и крос-кънтри за юноши под 20 и младежи под 23 години. Той често влиза в съперничество с атлети като трикратния европейски шампион по крос-кънтри от Великобритания Уил Барникоут и нидерландеца Нилс Ларос, настоящ европейски шампион до 23 години на 800 и 5000 метра.

Неговото постоянство му донесе седем европейски медала до момента, включително злато на 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика за юноши под 20 години в Талин през 2021 г. Той е печелил медали на последните три европейски първенства по крос-кънтри – сребро при юношите под 20 години в Пиемонте 2022, бронз в същата възрастова група в Брюксел 2023 и сребро при младежите до 23 години в Анталия 2023 – и ще бъде уверен в поредната си атака на подиума на Лагоа 2025.

В състезанието при жените ще участват Ниам Алън, която се класира на 10-о място в надпреварата за жени на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия 2024, и Еймър Махер, бронзова медалистка на 1500 метра от Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки под 23 години в Берген 2025.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

  • 20 ное 2025 | 17:49
  • 1096
  • 0
Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

  • 20 ное 2025 | 14:49
  • 669
  • 0
България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

  • 18 ное 2025 | 16:38
  • 1940
  • 0
Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

  • 18 ное 2025 | 14:13
  • 513
  • 0
Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

  • 18 ное 2025 | 10:36
  • 4092
  • 1
Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

  • 18 ное 2025 | 10:27
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3106
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 5896
  • 0
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 135
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 4250
  • 4
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10771
  • 17
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 1326
  • 0