Фамозен гол зарадва "Местайя" в дербито на Валенсия

Валенсия спечели градското дерби срещу Леванте с 1:0 и вече е на 15-о място в класирането на Ла Лига, отдалечавайки се от зоната на изпадащите. Уго Дуро се появи като резерва в началото на второто полувреме и в 79-ата минута донесе успеха на "прилепите" с великолепен гол със задна ножица.

Домакините бяха по-активният отбор и заслужено взеха трите точки. Победата беше първа за тима на Карлос Корберан в шампионата от края на септември, когато и Атлетик Билбао си тръгна с празни ръце от "Местайя". Леванте продължава да регистрира слаби резултати и се намира на предпоследното 19-о място в таблицата.

Преди почивката най-добрата възможност се откри пред Фран Белтран, но неговият удар беше спасен от ветерана Матю Райън, а след това Арно Данжума не успя да се разпише с добавка. Леванте разчиташе на епизодични контраатаки, но не съумяваше да стигне до чисто положение.

В 63-тата минута крилото на Валенсия Диего Лопес отблизо прати топката във вратата на Леванте, но попадението му беше отменено заради засада.

В 79-ата минута продължителна атака на Валенсия завърши с попадение, и то какво. Капитанът Хосе Гая центрира от левия фланг, а Уго Дуро изпълни перфектна задна ножица и не остави шансове на Матю Райън с четвъртия си гол през сезона.

Следващият мач на "прилепите" е гостуване на Райо Валекано, а Леванте ще посрещне Атлетик Билбао в опит да сложи край на лошата си серия в първенството.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages