  Алекс Овечкин отбеляза 33-и хеттрик в кариерата си

  • 21 ное 2025 | 10:26
Александър Овечкин отбеляза 33-и хеттрик в кариерата си и направи асистенция при победа на Вашингтон Кепиталс с 8:4 срещу Монреал Канейдиънс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така столичани записаха 24-а точка и остават пети в Столичната дивизия.

Овечкин е в голова серия от четири мача и вече има 907 попадения в НХЛ, включително десет през този сезон. Итън Франк също завърши с четири точки при два гола и две асистенции, а Сони Милано се разписа два пъти за столичани, които са в серия от три успеха. Дилън Стром направи три асистенции и Чарли Линдгрен отрази 24 удара.

Майк Матисън и Брендан Галахър завършиха с по гол и асистенция за Вашингтон, а стражът на съперника Сам Монтебо бе изваден от игра, след като допусна три попадения от десет удара. За Хабс, които са с точка зад Вашингтон на изток, точни бяха Брендан Галахър, Джо Велено, Ник Сузуки и Майк Матисън.

Лидер в дивизията е Каролина Хърикейнс с 28 точки, следван с една по-малко от Ню Джърси Девилс, който отстъпи с 0:1 на Флорида Пантърс. Сам Райнарт отбеляза красиво попадение за шампионите, а Сергей Бобровски направи 31 спасявания. Така "пантерите" записаха 23-ата си точка от началото на сезона.

Водачът в Западната конференция и сборното класиране Колорадо Аваланш спечели с 6:3 срещу Ню Йорк Рейнджърс за 33-та си точка. Нейтън Маккинън и Кейл Макар записаха по два гола и асистенция за седмия пореден успех на отбора, а Брок Нелсън и Рос Колтън на празна мрежа довършиха съперника.

Колин Блекуел заби победната шайба и Джейсън Робъртсън продължи серията си голове в пети мач, а Далас Старс надви с 4:2 Ванкувър Канъкс. Тексасци са с четири точки зад Колорадо в Централната дивизия, след като Маврик Борке и Мико Рантанен също бяха точни. Джейк Отингер направи 34 спасявания за Старс, които спечелиха шест от последните си седем мача.

Анахайм Дъкс остава начело на Тихоокеанската дивизия с 27 точки и една повече от Вегас Голдън Найтс, въпреки че отстъпи с 2:3 на Отава Сенатърс. Отборът от щата Невада пък спечели с 4:1 срещу Юта Мамът, след като Джак Айхел вкара два пъти и записа една асистенция.

