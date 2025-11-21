Домантас Сабонис ще отсъства месец от игра заради контузия

Центърът Домантас Сабонис ще отсъства от игра близо месец за Сакраменто Кингс в Националната баскетболна асоциация заради контузия в лявото коляно, съобщи ESPN.

Литовецът пропусна двубоя срещу Оклахома Сити Тъндър в сряда, след като е почувствал дискомфорт в областта на лявото коляно. След допълнителни изследвания е установено разкъсване на менискуса, което означава, че той ще бъде аут поне до средата на Декември.

„Не съм щастлив. Съчувствам му, очевидно. Трябва ни човек на неговата позиция, но знаем, че всеки мач поемаме риск. Неприятно е. Обичам го и се надявам да се оправи скоро“, каза старши треньорът на „кралете“ Дъг Кристи.

Сабонис не игра в началото на сезона заради разтежение, получено в предсезонната подготовка. По-рано през месеца пропусна две срещи поради друга контузия, а сега ще отсъства поне за 10 мача заради травмата в коляното.

„Той много ни помага на играта, защото не много високи баскетболисти могат да правят нещата, които той прави. Има толкова много неща, които той допринася към играта ни. Играем през него“, добави Кристи.

29-годишният играч от Литва пристигна в Сакраменто от Индиана Пейсърс през февруари 2022 година, когато за него беше заменен Тайрийз Халибъртън. Този сезон Сабонис има средно по 17,2 точки, 3,7 асистенции и 12,3 борби на мач.

Отборът от Калифорния е с баланс от 3 победи и 13 поражения след труден старт на сезона.