Иван Станчев: Бенковски е добър, но трябва да го победим

Утре, Волов-Шумен 2007 приема Бенковски (Исперих). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Загубихме нелепо в Попово. Предстои ни също толкова трудно изпитание. По-рано през сезона изиграхме добър мач в Исперих, но отстъпихме. Красивите загуби не носят точки. Бенковски е корав противник, който се бори на терена до последния съдийски сигнал. Можем да отвърнем със същото. Имаме потенциал да победим. Трябва обаче да го демонстрираме“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

Снимки: fcvolovshumen.com и ludogorets.com