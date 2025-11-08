Популярни
Волов Шумен 2007 с очакван разгром

  • 8 ное 2025 | 21:16
  • 210
  • 0
Волов Шумен 2007 с очакван разгром

Волов Шумен 2007 постигна очакван изразителен успех – 5:0 над гостуващия му Светкавица (Търговище). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините можеха да бият и с двуцифрен резултат. Златин Боянов откри резултата в 5-ата минута. След още толкова време, Румен Николов удвои. Димитър Игнатовски реализира третото попадение в 20-ата минута. Десетина по-късно, Румен Николов разтресе мрежата за втори път. На почивката последваха смени в шуменския състав. В 50-ата минута, Боянов вкара втория си гол в мача.

