  2. Ямбол 1915
  3. Ивелин Калинчев: Да измием срама от Пловдив

Ивелин Калинчев: Да измием срама от Пловдив

  • 21 ное 2025 | 07:53
  • 200
  • 0

Едноименният тим на Ямбол приема СФК Раковски. Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Все още е не проумявам тежката загуба, която допуснахме от Марица в Пловдив. „Помогнахме“ сериозно за нея – трите гола бяха почти като автоголове. Надявам се, повече да не допускаме подобни левашки грешки. Предстои ни мач, в който трябва да измием срама от излагацията в Пловдив. Само победа с разлика ще ни реабилитира пред нашите фенове. Няма да е лесно. Съперникът е борбен и агресивен“, коментира пред Sportal.bg Ивелин Калинчев, треньор на ямболския тим.

Снимка: fcyambol1915.com

