Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

Нападателят на Атлетико Мадрид Джулиано Симеоне предизвика сериозно безпокойство по време на сутрешната тренировка на отбора в четвъртък, но в крайна сметка всичко се оказа фалшива тревога. Аржентинецът може дори да бъде на разположение за неделния мач срещу Хетафе.

По време на заниманието в базата Махадаонда, Симеоне усети внезапна болка в задната част на бедрото и веднага прекрати участието си. Той напусна терена, за да премине медицински прегледи, като първоначалните опасения бяха за мускулно разкъсване.

За щастие на играча и на треньорския щаб, тестовете показаха, че няма сериозна травма. Проблемът е бил причинен от моментно неразположение и няма разкъсване на мускулни влакна.

В зависимост от това как се чувства, нападателят може да се включи в тренировката на тима още в петък под ръководството на Чоло Симеоне. Състоянието му ще бъде следено внимателно, но ако възстановяването протече нормално, той ще може да играе в неделя срещу Хетафе.

Джулиано Симеоне е един от най-добре представящите се футболисти на Атлетико напоследък, като има ключова роля в последните мачове на отбора. От началото на сезона аржентинският национал е записал три гола и пет асистенции. Наскоро той, заедно със съотборниците си Хулиан Алварес и Науел Молина, пропусна повиквателна от селекционера Лионел Скалони за приятелски мач срещу Ангола поради проблем с ваксинация.