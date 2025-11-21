Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

  • 21 ное 2025 | 07:07
  • 286
  • 0
Добра новина за Атлетико: Джулиано Симеоне се размина с контузия

Нападателят на Атлетико Мадрид Джулиано Симеоне предизвика сериозно безпокойство по време на сутрешната тренировка на отбора в четвъртък, но в крайна сметка всичко се оказа фалшива тревога. Аржентинецът може дори да бъде на разположение за неделния мач срещу Хетафе.

По време на заниманието в базата Махадаонда, Симеоне усети внезапна болка в задната част на бедрото и веднага прекрати участието си. Той напусна терена, за да премине медицински прегледи, като първоначалните опасения бяха за мускулно разкъсване.

За щастие на играча и на треньорския щаб, тестовете показаха, че няма сериозна травма. Проблемът е бил причинен от моментно неразположение и няма разкъсване на мускулни влакна.

В зависимост от това как се чувства, нападателят може да се включи в тренировката на тима още в петък под ръководството на Чоло Симеоне. Състоянието му ще бъде следено внимателно, но ако възстановяването протече нормално, той ще може да играе в неделя срещу Хетафе.

Джулиано Симеоне е един от най-добре представящите се футболисти на Атлетико напоследък, като има ключова роля в последните мачове на отбора. От началото на сезона аржентинският национал е записал три гола и пет асистенции. Наскоро той, заедно със съотборниците си Хулиан Алварес и Науел Молина, пропусна повиквателна от селекционера Лионел Скалони за приятелски мач срещу Ангола поради проблем с ваксинация.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 21 ное 2025 | 06:00
  • 1495
  • 0
Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

  • 21 ное 2025 | 02:55
  • 2075
  • 0
Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

  • 21 ное 2025 | 02:28
  • 2112
  • 4
Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

  • 21 ное 2025 | 01:54
  • 503
  • 0
Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

  • 21 ное 2025 | 01:31
  • 616
  • 0
Коби Мейну казал "да" на Наполи

Коби Мейну казал "да" на Наполи

  • 21 ное 2025 | 00:54
  • 1318
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 1195
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 2250
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 788
  • 0
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 1284
  • 0
Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 28924
  • 96
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 446
  • 0