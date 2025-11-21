Ландо Норис ще изравни Дейвид Култард със своя старт №150 за Макларън

Ландо Норис ще отбележи своя старт №150 във Формула 1 в Гран При на Лас Вегас, с което британецът ще се изравни на първото място в класацията за най-много състезания за отбора на Макларън.

В момента на върха в нея е Дейвид Култард, който между 1996 и 2004 направи точно 150 състезания с тима от Уокинг. А Норис ще може да изравни това постижение, ако стартира в Града на греха в неделя рано сутринта българско време.

Британецът дебютира във Формула 1 в началото на сезон 2019 и до момента е карал единствено за екипа на Макларън. Ако всички върви по план, той ще завърши 2025 година с общо 152 състезания с тима от Уокинг, което ще му отреди първото място във вечната класация за най-много състезания с Макларън.

Снимки: Gettyimages