Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

  • 20 ное 2025 | 20:49
  • 180
  • 0
Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 6 българка победи убедително с 6:0, 6:3 участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ейва Родригес, а срещата продължи 73 минути.

Топалова не даде нито един гейм на американката в първия сет, а във втория спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3.

За място на полуфиналите българската тенисистка ще играе срещу победителката от мача между Бела Пейн (САЩ) и Джесика Бертолдо (Италия).

По-късно днес Диа Евтимова ще играе на четвъртфиналите на двойки на същия турнир. 38-годишната българка в тандем с Елена-Теодора Кадар (Румъния) ще се изправят срещу Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Анита Сахдиева (Украйна).

Следвай ни:

Още от Тенис

Лиа Каратанчева допусна поражение в Анталия

Лиа Каратанчева допусна поражение в Анталия

  • 20 ное 2025 | 13:02
  • 388
  • 0
Лейтън Хюит се завърна на корта в тандем с 16-годишния си син

Лейтън Хюит се завърна на корта в тандем с 16-годишния си син

  • 20 ное 2025 | 12:42
  • 536
  • 1
Виктор Марков е полуфиналист на турнир в САЩ

Виктор Марков е полуфиналист на турнир в САЩ

  • 20 ное 2025 | 09:46
  • 863
  • 0
Година след отеглянето си Рафа се завърна на корта

Година след отеглянето си Рафа се завърна на корта

  • 20 ное 2025 | 09:21
  • 4966
  • 2
Джокович с емоционална реч в Болоня

Джокович с емоционална реч в Болоня

  • 20 ное 2025 | 09:01
  • 3348
  • 1
Беретини след победата на Италия за Купа “Дейвис”

Беретини след победата на Италия за Купа “Дейвис”

  • 20 ное 2025 | 00:10
  • 1552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 22292
  • 65
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 35030
  • 65
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 18899
  • 43
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 15224
  • 8
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 34840
  • 52
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 13259
  • 0