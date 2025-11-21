Томас Мюлер взе решение за бъдещето си

Популярни
  • 21 ное 2025 | 03:44
  • 366
  • 0
Томас Мюлер, който през лятото премина във Ванкувър Уайткепс, разкри плановете си за бъдещето. Германецът обяви, че канадското му приключение ще продължи и през следващата година, като със сигурност ще прекара още един сезон във Ванкувър Уайткепс. Опитният футболист разкри това в интервю за германския Kicker:

"И догодина ще съм тук. Напред с пълна пара!"

На 23 ноември, в неделя рано сутринта българско време, Уайткепс ще се изправи срещу Лос Анджелис ФК като победителят от този сблъсък ще се класира за финала на Западната конференция, откъдето остава само една крачка до големия финал на МЛС.

"Преминах в ново първенство и нова държава, и ако успея да спечеля титлата за толкова кратко време, това би ме направило част от изключително отборно постижение" – заяви Мюлер, който до момента е помогнал на отбора си с 9 гола и 4 асистенции в 10 мача.

